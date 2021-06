https://cz.sputniknews.com/20210612/sef-ustavu-nikolaje-gamaleji-slibil-putinovi-vakcinu-pro-deti-do-15-zari-14815812.html

Šéf Ústavu Nikolaje Gamaleji slíbil Putinovi vakcínu pro děti do 15. září

2021-06-12T17:29+0200

2021-06-12T17:29+0200

2021-06-12T18:08+0200

„Vypadá to, že dodržíme slovo, které jsme vám dali v Jaroslavli. Jen to nebude hotové k 1. září, ale k 15. září,“ uvedl Gincburg.Vědec také zmínil, že vývojáři vakcíny „strávili tři měsíce přesvědčováním regulátora“, aby urychlil proces.„Tři měsíce. Ale nakonec se nám podařilo je přesvědčit, včera nebo předevčírem. A k 15. září, maximálně k 20. září, to bude zaregistrované,“ dodal.Nehledě na to bude mít použití vakcíny věkové omezení.„Je tam jedno ale – jsou to děti od 15-17 let. (…) měly by být alespoň 14-13 let staré,“ dodal ředitel Gamalejova ústavu.Putin se obratem dotázal, zdali by teoreticky mohly být očkovány i mladší děti. Gincburg reagoval, že mladším tato vakcína nemůže být podávána.VyznamenáníRuský prezident dnes propůjčil státní vyznamenání v oblasti vědy a technologií za rok 2020 stvořitelům Sputniku V. Vyznamenání dostal ředitel Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji Alexandr Gincburg a zástupce ředitele Centra pro vědeckou činnost Denis Logunov a náčelník 48. centrálního vědecko-výzkumného institutu vojsk radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády, plukovník lékařské služby Sergej Borisevič.„Síla ruské vědy, ruské vědecké školy, se jasně projevila v minulém roce, kdy lidé z celého světa právě od vědců očekávali záchranu před pandemií koronaviru. A naši vědci dosáhli úspěchu, je možné říci – triumfu, když v co nejkratší době vytvořili bezpečnou, efektivní vakcínu proti koronaviru Sputnik V,“ řekl Putin v sobotu v Kremlu na ceremonii předávání státních vyznamenání.V srpnu 2020 zaregistrovalo ruské ministerstvo zdravotnictví první vakcínu na světě k prevenci covidu-19, kterou vyvinul Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Vakcína dostala název Sputnik V. V Rusku byly vytvořeny také další vakcíny proti covidu-19: EpiVacCorona ze Státního vědeckého centra virologie a biotechnologie Vektor při Rospotrebnadzoru a vakcína CoviVac, vyvinutá Vědeckým centrem M. P. Čumakova Ruské akademie věd. Začátkem května letošního roku byla oznámena registrace čtvrté ruské vakcíny - Sputnik Light.

