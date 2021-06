https://cz.sputniknews.com/20210612/sezona-jahod-je-tu-jak-si-vybrat-ty-spravne-14807868.html

Sezóna jahod je tu: jak si vybrat ty správné

Sezóna jahod je tu: jak si vybrat ty správné

Chcete-li vybrat správné jahody, musíte se podívat na jejich barvu, stopky a semínka: zralé jahody by měly být jasně červené, listy by měly být zelené a... 12.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-12T08:59+0200

2021-06-12T08:59+0200

2021-06-12T08:59+0200

svět

doporučení

jahody

nákup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/519/06/5190696_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_e6dd1cab50e702053c9b8cdb6fd9f931.jpg

S takovými doporučeními přišli ruští odborníci ruského úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů (Rospotrebnadzor).Je třeba poznamenat, že zralé jahody by měly mít jasně červenou barvu. Tmavě červené jahody se s největší pravděpodobností již začaly kazit. Pakliže má jahoda bílou špičku, pak prostě ještě není zralá a bude trpká. Listy na stopce by měly být zelené a masité. To je znamením toho, že jahody byly nedávno sklizeny ze zahrady, obvykle nejpozději před dnem. Vybledlé stopky znamenají, stejně jako absence listů na jahodách, že jahoda byla sklizena už dávno.List svědčí o věku, prodejci se jich tudíž často zbavují. Z jiného důvodu nemá smysl odtrhávat stonky z každého plodu.„Dobrá zralá jahoda by měla mít silnou jahodovou vůni. Zpravidla to bude cítit i při přístupu k pultu s ovocem. Nezralé jahody mají slabou a nevýraznou vůni,“ sdělili v resortu.Je třeba poznamenat, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení velikost plodu nezávisí na množství dusičnanů během jejich pěstování, ale na odrůdě.Jednoduše existují jahody velkých i malých odrůd a žádné nitráty ničemu nepomohou.„Velikost zahradní jahody se na její kvalitě nepodepisuje. Ale pokud se jedná o užitek, velikost je důležitá. Je překvapivé, že malá jahoda (samozřejmě zralá) je mnohem užitečnější,“ vysvětlili odborníci s tím, že hlavní přínos jahod spočívá v semínkách. Takže čím je větší plod, tím méně výživy dostává semínko. Proto jsou malé odrůdy více nasyceny hodnotnými látkami.„Mimochodem, téměř všechny vitamíny jsou uchovány v mražených jahodách, ale v jahodovém džemu nejsou prakticky žádné, takže je důležité zvolit nejen správné bobule, ale také způsob přípravy,“ podotkli odborníci.Loni odborníci rezortu prozradili, jak vybrat ty nejlepší mandarinky a jak je co nejdéle udržet čerstvé.Při nákupu mandarinek je lepší musíte vybírat ty nejkrásnější kousky, bez známek hniloby a skvrn. Stejně tak by jejich slupka měla být rovnoměrná.Každé ovoce tak musí být pečlivě prozkoumáno: ovoce musí být voňavé, pevné, rovnoměrně zbarvené a bez otlaků nebo poškození slupky. Mandarinka by ale neměla být příliš měkká, tvrdá nebo suchá. Stopka se zelenými listy však není známkou čerstvosti, poznamenává agentura. Rospotrebnadzor také uvedl, že čím světlejší je ovoce, tím kyselejší je dřeň.Mandarinky skladujte ve speciálním prostoru chladničky při teplotě plus šest stupňů a jejich slupku potřete rostlinným olejem. Také stojí za to přesunout ovoce ze sáčku do síťky. Důležité je nenechat je uschnout.

https://cz.sputniknews.com/20200611/dietolozka-prozradila-jake-jahody-jsou-zdravi-nebezpecne-12056586.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doporučení, jahody, nákup