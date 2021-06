https://cz.sputniknews.com/20210612/slovenska-vicepremierka-remisova-je-odbornici-uz-i-na-bezpecnost-vola-po-rozpusteni-sis--14814231.html

Slovenská vicepremiérka Remišová je odbornicí už i na bezpečnost. Volá po rozpuštění SIS

Slovenská vicepremiérka Remišová je odbornicí už i na bezpečnost. Volá po rozpuštění SIS

Slovenská informační služba (SIS) potřebuje hloubkovou reformu, míní vicepremiérka a ministryně investic, regionálního rozvoje a informatizace Veronika... 12.06.2021

Politička to uvedla to v diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy. Její oponent, opoziční poslanec Ladislav Kamenický (Směr), reagoval na její slova tím, že o tajné službě by nemělo být slyšet. Myslí si, že veřejnost by měla mít informace z medializované zprávy SIS, mluví o manipulaci vyšetřování.Zásah policejní inspekce v Národní kriminální agentuře (NAKA) hodnotí Remišová jako nátlakovou akci.Kamenický to však označil za nesmysly. Poukázal na to, že inspekce pouze prověřuje podezření, které přinesla medializovaná zpráva SIS.Ministr vnitra má důvěru Remišové, uvedla to v souvislosti s blížícím se odvoláváním Romana Mikulce (OĽaNO) z funkce v parlamentu, které inicioval Směr.Spor ve straně Za lidi má podle Remišové nulový dopad na zbytek koalice, protože všech deset členů poslaneckého klubu Za lidi vládu podporují. Dokud se situace nevyřeší, funkce místopředsedy parlamentu po Juraji Šeligovi (Za lidi) zůstane neobsazená.„Kdyby byl nyní sněm, v takové napjaté situaci, stane se to, že buď odejde jedna nebo druhá skupina,“ poznamenala v souvislosti s žádostí části členů o svolání mimořádného sněmu.Politička nadále podporuje reformy, které chce prosadit ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně Za lidi Mária Kolíková.Kamenický v reakci na výroky političky hnutí Remišové nešetřil a byl kategorický.Politik ji označil za skupinu sběračů funkcí. Připadá mu „trochu směšné“, že ve straně s podporou okolo tří procent se tvoří už tři frakce. Představitel Směru předpokládá, že pokud bude referendum a vláda bude takto pokračovat, je velká šance na předčasné volby.Připomeňme, že ke kauze ředitele SIS Vladimíra Pčolinského došlo letos na jaře. Ten čelil obvinění z přijetí úplatku desítek tisíc eur. V polovině března Specializovaný trestní soud rozhodl, že dotyčný půjde do vazby, a to z důvodu obav pokračování v trestné činnosti.

