„Tak s ním to teda vyhrála,“ padlo poté, co David sdílel foto Tichanovské s českým pornohercem

„Není to žádná prezidentka. Co je to vlastně za osobu (vynecháme média), kdo ji zná osobně a kde se tu „ze dne na den“ vzala? A tak je to se vším. Co nám „nakukají“ média, zahraniční informátoři, to je pro nás svaté??? Co je pravda, co je lež, co je dezinformace??? To ví pouze ten, kdo má na případu jakýsi zájem. Ještě nemáme vyřešeny Vrbětice a už jmenujeme prezidenty cizích zemí. Nevměšujme se do záležitostí jiných států, nemáme na to právo,“ napsal.