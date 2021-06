https://cz.sputniknews.com/20210612/usa-poskytnou-ukrajine-150-milionu-dolaru-vojenske-pomoci-14810762.html

USA poskytnou Ukrajině 150 milionů dolarů vojenské pomoci

USA poskytnou Ukrajině 150 milionů dolarů vojenské pomoci

Nová dávka vojenské pomoci ze strany USA Ukrajině bude činit 150 milionů dolarů, prohlásil tiskový mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby. 12.06.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes ministerstvo obrany vyděluje nový balík pomoci o rozměru 150 milionů dolarů v rámci iniciativy pro pomoc bezpečnosti Ukrajiny, aby bylo možné pomoci ukrajinským silám zachovat územní celistvost své země a zlepšit vzájemnou spolupráci s NATO,“ uvedl během pátečního brífinku.Tento balík obsahuje takové prostředky, jako jsou dva radary proti dělostřelectvu, několik bezpilotních prostředků a ochranné prostředky komunikace, dodal Kirby. USA také nadále poskytují pomoc Ukrajině v zajištění bezpečnosti, včetně poskytování letálních zbraní, řekl.Výbor pro zahraniční věci USA dříve učinil rozhodnutí o přijetí dvoustranného návrhu zákona „O partnerství s Ukrajinou ve sféře bezpečnosti“, který zvětšuje každoroční americkou vojenskou pomoc Kyjevu až do úrovně 300 milionů dolarů, a to včetně letálních zbraní.Rusko opakovaně varovalo před vyzbrojováním Ukrajiny, jelikož takové kroky pouze povedou k eskalaci konfliktu na Donbasu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov několikrát zmiňoval, že zahraniční dodávky zbraní na Ukrajinu nebudou napomáhat vyřešení konfliktu na Donbasu a realizaci Minských dohod.Americký prezidentVčera bylo informováno, že Polsko je znepokojeno tím, že se americký prezident Joe Biden před summitem s ruským vůdcem Vladimirem Putinem nesetká s polským prezidentem Andrzejem Dudou.Ministr zahraničí Polska Zbigniew Rau s odkazem na nadcházející summit NATO, který proběhne 14. června, uvedl, že „americká delegace přijíždějící do Evropy s prezidentem Bidenem v čele je bohužel tak nadšená ze setkání s Vladimirem Putinem, že si nenašla čas na uspořádání schůzek se spojenci z východního křídla“. Není totiž naplánována schůzka amerického prezidenta s jeho polským protějškem.Uvedl také, že Polsko jako hostitel summitu NATO ve Varšavě v roce 2016 zajistilo, aby Ukrajina byla na summitu zvláštním hostem. „Tentokrát ukrajinský prezident pozvánku neobdržel. Před několika dny pozval prezident Biden prezidenta Zelenského do Washingtonu ve snaze zachránit situaci. To se však stane po setkání s Putinem," řekl Rau.

