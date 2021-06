https://cz.sputniknews.com/20210612/v-cine-byly-objeveny-nove-koronaviry-u-netopyru--14813227.html

V Číně byly objeveny nové koronaviry u netopýrů

Vědci z Čínské akademie věd a Shandong university provedli studii o evolučním původu SARS-CoV-2 a podobných virů. Výsledky jsou publikovány v časopise Cell.

Odborníci zkoumali vzorky slin a životní produkty od 342 netopýrů odebraných mezi květnem 2019 a listopadem 2020 a zjistili 24 genomů koronaviru. Mezi nimi byly identifikovány čtyři koronaviry podobné SARS-CoV-2, které způsobily pandemii COVID-19.Současně jeden vzorek (nazývaný RpYN06), který se nachází u vrápenců, měl rozdíl pouze v proteinu spike: virus ho potřebuje k připojení ke stěně hostitelské buňky a tvoří jeho „korunu“.V důsledku toho vědci dospěli k závěru, že viry úzce spojené se SARS-CoV-2 nadále cirkulují v populacích netopýrů a v některých oblastech se to může stávat velmi často.Celosvětově podle nejnovějších údajů WHO počet lidí nakažených SARS-CoV-2 překročil 174,5 milionu a Univerzita Johnse Hopkinse odhaduje, že se blíží 176 milionům. Více než 3,7 milionu pacientů zemřelo.Vědci se stále neshodli na původu koronaviru SARS-CoV-2. V červnu vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley objevili sekvenci genomů, která je v přírodě extrémně vzácná. V laboratoři se používá ke zvýšení nákazy a letality studovaných virů.Na začátku roku navštívil Wu-chan také tým odborníků WHO. V březnu organizace zveřejnila plnou verzi své zprávy, která označila únik COVID-19 z laboratoře za „extrémně nepravděpodobný“. Zpráva také uvádí, že nový typ koronaviru byl s největší pravděpodobností přenášen na člověka z netopýrů přes jiné zvíře.Další verze původu COVIDu je přímý přenos na osobu ze zvířete. Tu odborníci vnesli na seznam hypotéz „možné až pravděpodobné“. Mise WHO také označila za „možnou“ verzi s chlazenými výrobky.Spojené státy a 13 dalších zemí byly se zjištěními nespokojeny a ve společném prohlášení uvedly, že musí provést „transparentní a nezávislé“ vyšetřování původu COVID-19.Čína opakovaně uvedla, že má otevřený a odpovědný postoj k publikacím na téma COVID-19.Jak uvedli na ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky, od počátku pandemie zahájil Peking vyšetřování, identifikoval patogen a zveřejnil všechny klíčové údaje. Oficiální zástupce čínské agentury Siao Li-ťian to v komentáři k americkému záměru vyšetřit původ SARS-CoV-2 označil za politickou hru a pokus obvinit ostatní.

