Zprávy na Nově nedlouho po Suchoňovi opouští Iveta Vítová. Oba se těší na radostné období

Média píšou o tom, že na Nově došlo k ukončení působení jedné moderátorské dvojice Televizních novin, která spolu na obrazovce prožila roky. 12.06.2021, Sputnik Česká republika

Na konci května ukončil poměr Petr Suchoň a v pátek 11. června naposledy moderovala Iveta Vítová.Oba se těší na dobu příjemných povinností, a to mateřských a otcovských.Vítová prožívá osmý měsíc těhotenství a jde na mateřskou dovolenou.V případě možného návratu sotva půjde opět o zprávy, protože před dvěma týdny náhle skončil její kolega Petr Suchoň.Když Petr Suchoň dostal padáka, tak si myslel, že jeho vyhazov po devíti letech souvisí s těhotenstvím jeho kolegyně Vítové.„Iveta prožívá nejkrásnější období života a stane se maminkou. A protože odchází na mateřskou, padla volba i na mne,“ podotkl moderátor.Mluvčí televize Barbora Dlabáčková na konci května přišla s vysvětlením rozhodnutí vedení.„Připravujeme novou podobu vysílání našich zpravodajských pořadů, což si vyžádalo i organizační změny. Jednou z nich je bohužel to, že se musíme rozloučit s Petrem Suchoněm. Přejeme Petrovi hodně štěstí a děkujeme mu za práci odvedenou u nás na Nově,“ uvedla.Petr své emoce v této souvislosti neskrýval.„Bylo to poprvé, co jsem dostal výpověď. Nikdy se mi to ještě nestalo, a to jsem zvyklý od svých osmnácti let pracovat,“ postěžoval si Suchoň.„Lidé, kamarádi. Po třinácti letech jsem dnes skončil v televizi Nova. Tyyyy vado, třetina života. Devět let jsem měl tu čest moderovat vlajkovou loď – Televizní noviny. Když jsem nastupoval, byly Televizní noviny jedničkou. Opouštím je v pozici, kdy jsou jedničkou naprosto neotřesitelnou. Pozor! To neříkám, že je to mnou, jen že jsem to kolegům snad nekazil. Děkuji za šanci. Bylo mi ctí. Petr,“ napsal moderátor na svém profilu na sociální síti.Stejně jako Iveta Petr nicméně má před sebou radostné období. S bývalou tenistkou Klárou Koukalovou se pochlubili snímkem z ultrazvuku.

