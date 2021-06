https://cz.sputniknews.com/20210613/a-takove-lidi-platime-my-vsichni-proc-karoch-zpusobil-rozhorceni-mezi-divaky-zapasu-dansko-finsko-14819662.html

„A takové lidi platíme my všichni.” Proč Karoch způsobil rozhořčení mezi diváky zápasu Dánsko-Finsko

Při zápase Dánsko-Finsko včera zkolaboval dánský hráč Christian Eriksen, který se skácel na zem. Záběry toho, jak zdravotníci bojují o jeho život, viděli... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Zápas Dánsko-Finsko v Kodani odstartoval v 18:00. Za stavu 0:0 se v závěru prvního poločasu na zem skácel Dán Christian Eriksen, kterému byla následně poskytnuta lékařská pomoc.Eriksen se zničehonic skácel na hrací plochu, k bezvládně ležícímu Eriksenovi přispěchali lékaři.Během ošetřování dánského hráče došlo přímo na trávníku k masáži srdce. Následně lékaři zapojili defibrilátor. Přímo na hrací ploše byl hráč oživován asi 15 minut.Dánští spoluhráči kolem ležícího Eriksena a zdravotníků vytvořili kroužek, aby na ně nebylo vidět. Naštěstí do nemocnice už odjel fotbalista při vědomí a podle zpráv je jeho stav stabilizovaný.Zápas komentoval pro ČT dlouholetý spolukomentátor a bývalý fotbalista Pavel Karoch. Fanouškům se výkony bývalého hráče za mikrofonem nelíbí dlouhodobě a opět se stal terčem zloby.„Tohle ale vůbec nevypadá dobře. To vypadá na nějaký kolaps. To jsou záběry, které velmi neradi vidíme,“ okomentoval Ondřej Prokop. „Tohle není sranda. Eriksen je, myslím si, úplně vypnutej,“ dodal Karoch. A hned na Twitteru schytal vlnu kritiky. Nelíbilo se fanouškům fotbalu i to, že dánskou hvězdu zabíraly televizní kamery.„Eriksen se „vypl“. A takové lidi platíme my všichni. @sportCT dejte se už do kupy,“ napsal jeden uživatel. „Nechápu režii. Tohle nechat 10 minut a ještě točit jeho brečící rodinu je na hodinovou výpověď. Snad se dá do kupy,“ napsal jiný. „A ještě Karoch ty jeho žvásty,“ podpořili ho v komentářích. Bývalý fotbalový redaktor ČT sport Lukáš Pečeně nezůstal stranou a napsal příspěvek podporující kolegu.„Asi je to tím, že se to ještě nikdy na takové akci nestalo a neexistuje manuál. A snad už se to nikdy nestane,“ okomentoval.

