Americká média zjistila, proč Biden odmítl tiskovou konferenci s Putinem

Bílý dům se rozhodl, že po jednáních v Ženevě nebude pořádat společnou tiskovou konferenci mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a Vladimirem Putinem. Důvody... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Den předtím se ukázalo, že po rozhovorech v Ženevě Biden bude mít samostatnou tiskovku. Jak zdůraznil zástupce administrativy, tento formát je považován za „nejvhodnější“. Kreml potvrdil, že lídři půjdou k novinářům odděleně. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova „je to s největší pravděpodobností praxe amerického prezidenta“.Podle Bidenových poradců ruská strana myšlenku společné tiskové konference podpořila, ale zástupci americké administrativy „si pamatují, jak Putin v Helsinkách Trumpa předčil“.Na předchozím rusko-americkém summitu v roce 2018 Trump, tehdejší hlava státu, zpochybnil výsledky vyšetřování americké rozvědky ohledně vměšování Moskvy do amerických prezidentských voleb v roce 2016, a tak „dal Putinovi příležitost šířit lži“. To vyvolalo násilnou reakci mezi politickými kruhy Spojených států. Podle senátora Johna McCaina to byl „jeden z nejhanebnějších projevů amerického prezidenta“ na jeho paměti.Podle New York Times má Bidenovo rozhodnutí o samostatné tiskové konferenci „připravit ruského vůdce o mezinárodní platformu, jakou měl na helsinském summitu v roce 2018“.Prezidenti Ruska a Spojených států se sejdou příští týden ve středu. Jak bylo uvedeno v Kremlu, jedná se o velmi důležitou událost, ale potenciál neshody je tak velký, že se od něj mnoho neočekává. Očekává se, že vedoucí představitelé budou diskutovat o americko-ruských vztazích, strategické stabilitě, boji proti covidu-19 a řešení regionálních konfliktů.Biden a Trump podle PutinaBěhem rozhovoru pro americký televizní kanál NBC ruský prezident také porovnal bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa se současným Joem Bidenem. Podle slov Putina se Biden radikálně liší od Trumpa. Biden je podle něj kariérním politikem, který se téměř celý život věnoval politice.Při porovnávání dvou prezidentů dále Putin uvedl, že Biden je „úplně jiný člověk, to má své výhody i nevýhody, ale doufám, že ze strany současného prezidenta nedojde k žádným impulsivním skutkům“.

Vasek Kraťas VK Prostě je jasné , že již nemůže mluvit z patra na nepřipravené otázky . Takhle jen přečte co mu již minulý týden napsali. Hanba uSSa . Čestný souboj je jim cizí !! 5

Červenáček Biden nenašel odvahu jednat s Putinem mezi 4 očima... pohořel by... Už se mu několikrát při politickém vystoupení stalo, že se najednou zarazil, zeptal se kde je a odešel. Když mluvil k poslancům, prohlásil, že tu byl už před 120 lety... 🌿🥀🥀🌹 🍒🌹🏅🏅 5

5

