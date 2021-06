Bitcoin jede na horské dráze. Co se děje s největší kryptoměnou světa

https://cz.sputniknews.com/20210613/bitcoin-jede-na-horske-draze-co-se-deje-s-nejvetsi-kryptomenou-sveta-14819856.html

Bitcoin se nyní prodává za cenu 30-40 tisíc dolarů za minci. Nikdo z expertů přitom nemůže předpovědět, co přesně bude dál. Ruská agentura Prime ovšem píše, že nejsou žádné pochybnosti o tom, že svět kryptoměn bude dále růst spolu s jejich kapitalizací.„Lidé jsou optimisté vůči kryptoměnám, a to kvůli obrovskému množství příběhů úspěchu. Když někdo nakoupil za 20 dolarů a prodal za 100. Potom znovu nakoupil za 20 a prodal ale už za 1000. U lidí se vytvořil názor, že dokonce i když kryptoměna nyní padá v ceně, v dlouhodobé perspektivě bude nehledě na to růst,“ říká ruský autor největšího kanálu na síti Telegram o investicích Citrón na čaj Jevgenij Kovalenko.Prognózy ceny bitcoinu dosahující 100 či dokonce 500 tisíc dolarů za minci přitom vyvolávají další horečku. A to začíná zneklidňovat vlády, neboť v jistém momentu by se tradiční měny mohly ocitnout úplně mimo hru. Z druhé strany ovšem majitelé bitcoinu se jednoho dne mohou ocitnout v situaci, kdy nebudou mít vůbec nic, protože nadšení z digitálních měn může prostě skončit.V současné době činí celková kapitalizace digitální měn 1,5 trilionu dolarů. To je poměrně hodně na to, že celá myšlenka digitálních měn je teprve na začátku. Pro představu, celková kapitalizace světového trhu obligací činí 120 trilionů dolarů. Za trhem kryptoměn stojí konkrétní technologie a funkce, mají tedy budoucnost, píše Prime.Agentura připomíná, že do digitálních měn vkládají i velcí investoři, banky v této situaci zakládají analytické skupiny věnující se trhu kryptoměn, ačkoli jsme nyní svědky ochlazení zájmu o digitální aktiva. Ten je vyvolán pokusy o regulaci této oblasti ze strany vlád.V roce 2020 byl proveden průzkum, podle něhož okolo 20 % ze 66 centrálních bank přemýšlejí o vytvoření státních digitálních měn v průběhu nejbližších několika let, píše Prajm a jako příklad uvádí Čínu, která již testovala vlastní digitální měnu. Podobné kroky přitom připravují k některé evropské státy. Státy přitom mají zájem na vytváření vlastní krytoměny hlavně kvůli tomu, aby ochránily své občany před digitálními podvody.Bitcoin dnes, díky svém omezené nabídce, získává podobu digitálního zlata a mnozí lidé v něm hledají „bezpečný přístav“, kde je možné skrýt se od inflace, dodává agentura.

