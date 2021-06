https://cz.sputniknews.com/20210613/cesky-tenis-slavi-krejcikova-se-siniakovou-vyhraly-ve-ctyrhre-na-french-open-14820944.html

Český tenis slaví. Krejčíková se Siniakovou vyhrály ve čtyřhře na French Open

Český tenis slaví. Krejčíková se Siniakovou vyhrály ve čtyřhře na French Open

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková to dokázaly. Na French Open porazily polsko-americký pár ve složení Iga Swiateková a Bethanie... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Tenistka Barbora Krejčíková se tak po tomto vítězství stává první tenistkou po 21 letech, která v Paříži zvítězila jak v singlu, tak i v deblu. Naposledy to dokázala Mary Piercová v roce 2000, předtím se to povedlo také Martině Navrátilové (1982, 1984), Američankám Billie Jean Kingové (1972) a Chris Evertové (1974-75), Australance Margaret Courtové (1973) a Rumunce Virginii Ruziciové (1978).Krejčíková se také stane podruhé v kariéře světovou deblovou jedničkou. České tenistky Siniaková s Krejčíkovou vyhrály v deblu v Paříži naposledy před třemi lety, svůj druhý grandslamový titul pak přidaly v témže roce ve Wimbledonu.Vítězství Krejčíkové v singluBarbora Krejíčková má za sebou z French Open již jeden obrovský úspěch. V sobotu se totiž postavila proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové, přičemž ve třetím setu svou soupeřku Češka porazila a odnáší si tak cennou trofej. Pětadvacetiletá Krejčíková se postavila o čtyři roky starší Pavljučenkovové, šlo o první vzájemný zápas obou hráček. Letošní finále pařížského grandslamu mělo nečekané finalistky. Obě hráčky jsou ve finále jednoho ze čtyř grandslamů vůbec poprvé. Krejčíková byla dosud maximálně v osmifinále, Ruska o kolo dál.První dva sety byly zcela odlišné. V prvním setu se dařilo Krejčíkové, ta soupeřce povolila uhrát jedinou hru. První set tak patřil Krejčíkové 6:1. Ve druhém setu se situace otočila, Krejčíková uhrála pouze dvě hry. Ruska získala druhý set 6:2.Ve třetím setu diváky čekalo drama, obě hráčky se přetahovaly o každé podání a každý míček. Šťastnější nakonec byla Barbora Krejčíková, která ve třetím setu vyhrála 6:4.Poslední českou grandslamovou vítězkou ve dvouhře byla Petra Kvitová z Wimbledonu 2014. Od té doby se do finále dostaly Lucie Šafářová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Všechny finálové zápasy skončily neúspěšně.

