„Chcíplá kobyla ležící na slunci.“ Analytik Štefec oponoval americkému prezidentovi kvůli Evropě

Analytik Jaroslav Štefec okomentoval slova amerického prezidenta Joe Bidena o tom, že Evropa prý je „silná pulzující organizace“. Omluvil se přitom slabším... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T11:28+0200

2021-06-13T11:28+0200

2021-06-13T13:01+0200

„Americký prezident Joe Biden měl podle Reuters na summitu G7 označit Evropskou unii za „neskutečně silnou a životem pulzující organizaci“,“ rekapituloval na začátku svého postu na sociálních sítích mediální informace Štefec.„Co k tomu dodat. Snad jen to, že i chcíplá kobyla, ležící několik dnů na plném slunci, se díky intenzivním rozkladným procesům, pilné činnosti muších larev, brouků a dalších mrchožroutů může jevit neznalému vnějšímu pozorovateli jako sice poněkud páchnoucí, ale přesto intenzivním životem a pohybem pulsující organizovaný celek (slabší povahy prominou),“ uvedl Jaroslav Štefec svůj názor na Bidenova slova.„Pulzující entita“Média včera přinesla informace s odkazem na agenturu Reuters, že americký prezident měl na summitu G7 označit Evropu za „pulzující entitu“.„Domnívám se, že Evropská unie je neskutečně silná a pulzující entita, která velkou mírou přispívá k schopnosti západní Evropy reagovat na ekonomické problémy a je páteří a oporou NATO,“ citují média slova Bidena při setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.V pondělí proběhne v Bruselu vrcholná schůzka NATO, jehož se Biden bude rovněž účastnit. Vrcholného setkání Severoatlantické aliance by se měl zúčastnit i český prezident Miloš Zeman. Podle programu, který je k nalezení na stránkách Pražského hradu, by měl Zeman odletět do Bruselu již dnes odpoledne. Samo zasedání summitu NATO proběhne v pondělí. V průběhu pondělního večera by se poté prezident měl z Bruselu vrátit zpět do vlasti.„U příležitosti konání summitu NATO, na který zavítá prezident České republiky Miloš Zeman, bude v předvečer důležitého setkání, tedy v neděli 13. června, od 21:30 hodin I. nádvoří Hradu nasvíceno znakem Aliance a modrou barvou, která symbolizuje NATO,“ uvedl na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

➗❌➖➕ Ten hlavní problém u té kobyly bylo, že její mozek který byl původně plánován být normální, byl postupně dosazován a nahrazen jedině USraelskými hajzly, kteří měli na ovládání koně vymyšlenou demokracii, aby jim sloužil. Bohužel kobyla pak zašla a doufejme že i ti USraelci také zajdou.. 20

1

