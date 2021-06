https://cz.sputniknews.com/20210613/cina-ke-g7-dny-diktatu-globalnich-rozhodnuti-malou-skupinou-zemi-jsou-davno-pryc-14818972.html

Čína ke G7: Dny diktátu globálních rozhodnutí malou skupinou zemí jsou dávno pryč

Čína ke G7: Dny diktátu globálních rozhodnutí malou skupinou zemí jsou dávno pryč

Čelní představitelé států G7 se sešli na třídenní summit v britském Cornwallu, aby spolu projednali globální výzvy, mezinárodní problémy a „sdílené priority... 13.06.2021

Peking toto setkání odsoudil a zdůraznil, že celý formát tohoto jednání je zastaralý a překonaný.„Dny, kdy globální rozhodnutí byla diktována malou skupinou státu, jsou dávno pryč,“ uvedl mluvčí čínské ambasády v Londýně. „Věříme, že země, malé či velké, slabé či silné, bohaté či chudé, jsou si rovny, a že světové záležitosti by měly být řešeny pomocí konzultací se všemi zeměmi,“ dodal.Tato reakce přišla poté, co americký prezident Joe Biden vyzval lídry na G7, aby učinili silné prohlášení týkající se údajných nucených prací v Číně. Tato slova vyřkl během druhého dne summitu.Podle Reuters, která se odvolává na zdroje, kanadský premiér Justin Trudeau také vyzval země G7, aby vytvořily sjednocený přístup k čelení výzvám, které přestavuje Peking. G7 se prý chystá nabídnout rozvíjejícím se národům schéma infrastruktury, které by mělo nahradit čínskou iniciativu Hedvábné stezky.Čína opakovaně odsuzovala velké západní země za to, že se uchylují k metodám připomínajícím překonané časy „kolonialismu“ ve své snaze „spoutat“ čínský vliv po celém světě.Biden a MerkelováV průběhu včerejška bylo informováno, že německá kancléřka Angela Merkelová se setkala s americkým prezidentem Joem Bidenem na summitu G7 a krátce s ním prodiskutovala projekt plynovodu Nord Stream 2.„Víte, že zde probíhají jednání s americkou vládou a experty federální vlády. Věřím, že jsme na správné cestě, pro nás oba je zásadní …, aby Ukrajina i nadále zůstala partnerem v tranzitech zemního plynu,“ řekla Merkelová pro novináře.Joe Biden přivítá Angelu Merkelovou v Bílém domě 15. července, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.„Prezident Biden hodlá 15. července 2021 v Bílém domě přijmout německou kancléřku Angelu Merkelovou," uvedl Bílý dům v prohlášení na svých webových stránkách. Během jednání budou lídři dále diskutovat o pandemii, hrozbách změny klimatu a podpoře hospodářské prosperity a mezinárodní bezpečnosti „založené na společných demokratických cílech“.

