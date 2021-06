https://cz.sputniknews.com/20210613/co-se-stane-s-vasi-postavou-a-telem-kdyz-kazdy-den-budete-jist-zeli-14816731.html

Co se stane s vaší postavou a tělem, když každý den budete jíst zelí?

Co se stane s vaší postavou a tělem, když každý den budete jíst zelí?

Zelí je produkt, který lidé znají dlouhou dobu. Zelí může být dušené, smažené, kyselé a může být přidané do polévek, hlavních jídel a salátů. Zelí má jedinečné...

Jakékoli zelí obsahuje zhruba stejný vitamínový a minerální komplex: vitamíny C, A, K, B, beta-karoten, draslík, vápník a hořčík, stejně jako aminokyseliny lutein a theanin.Kromě toho je zelí bohaté na vlákninu, která je nepostradatelná pro zdraví jater a střev. Pomáhá odstranit přebytečný cholesterol a produkty metabolismu jater, zelí čistí i krevní cévy. Hrubá vlákna zvyšují peristaltiku střeva, což urychluje proces vylučování toxických látek. Rozpustné vlákno slouží jako potrava pro mikrobiotu.Vlákno obsažené v zelí také pomáhá urychlit proces vylučování zpracovaných produktů a posílit střevní stěnyAntioxidační složení jakéhokoli typu zelí je také působivé. Hořčík, vitamín C, antokyaniny a flavonoidy mají zničující účinek na volné radikály a pomáhají bojovat proti zánětu. Kombinace těchto čtyř složek má silný ochranný účinek, který zabraňuje rozvoji mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Je obzvláště důležité zahrnout zelí do stravy pro ty, kteří již trpí výkyvy krevního tlaku nebo vegetativní dystonií.Nejužitečnější je brokolice. Je bohatá na chlorofyl a tokoferoly, které prodlužují mládí. Sulforafan chrání před rakovinou, chrom reguluje hladinu cukru v krvi a železo a měď stimulují produkci červených krvinek.Květák je vedoucí v obsahu vitamínu C, prekurzor kolagenu, silný antioxidant a hlavní záchranář proti infekci. Dalším charakteristickým rysem je kyselina tartarová, která zabraňuje ukládání tuku v těle, což má pozitivní vliv na srdce.Hlávkové zelí reguluje rovnováhu vody a soli v těle, zlepšuje složení krve a zvyšuje imunitu. Hraje také důležitou roli při budování nových buněk a může výrazně urychlit metabolismus.

