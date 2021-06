https://cz.sputniknews.com/20210613/eu-chce-zrychlit-vakcinaci-ve-svete-a-skoncovat-s-pandemii-v-roce-2022-14827065.html

EU chce zrychlit vakcinaci ve světě a skoncovat s pandemií v roce 2022

Cílem Evropské unie je urychlit proces očkování proti koronaviru ve světě a skoncovat s pandemií v roce 2022. Řekl to novinářům po summitu G7 zdroj v EU. 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T19:52+0200

2021-06-13T19:52+0200

2021-06-13T19:52+0200

svět

koronavirus

očkování

emmanuel macron

vakcína

g7

summit

angela merkelová

německo

francie

„EU trvala (na summitu G7, pozn. red.) na nutnosti urychlit přístup k vakcínám ... Existuje jasný cíl - naočkovat světovou populaci a ukončit pandemii v roce 2022,“ uvedl.Evropská komise považuje za možné naočkovat 70 % dospělé populace v Evropské unii letos v létě a rovněž se snaží urychlit rozšíření vakcín proti covidu-19 po celém světě. Evropská unie také tvrdí, že je největším dodavatelem vakcín proti koronaviru třetím zemím, jelikož již vyvezla přibližně 270 milionů dávek vakcín. Kromě toho hodlá EU podporovat rozvoj výroby vakcín ve světě, například chce investovat přibližně 1 miliardu eur do rozvoje výroby v Africe.Darování vakcínyFrancie hodlá do konce roku zdvojnásobit darování dávek vakcín proti koronaviru na 60 milionů, uvedl prezident Emmanuel Macron na summitu G7 v anglickém Cornwallu.Podle něj je cílem naočkovat 40 % populace do konce roku 2021 a 60 % do jara 2022. „Francie zdvojnásobila svůj závazek ohledně darování vakcín do konce roku z 30 na 60 milionů dávek,“ uvedl francouzský prezident.Urychlení výrobyPartneři skupiny G7 se dohodli na urychlení výroby vakcín proti koronaviru a na intenzivnějších dodávkách do celého světa, uvedl šéf Evropské rady Charles Michel.Země G7 dodají rozvojovým zemím 2,3 miliardy dávek vakcíny proti koronaviru do konce roku 2022, uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.Poznamenala, že výroba vakcíny proti koronaviru by měla být zavedena také v Africe. Podle jejích slov na tom již pracuje firma BioNTech, výrobce vakcíny proti koronaviru. Celkově Německo dodá prostřednictvím různých mezinárodních mechanismů 350 milionů dávek vakcíny proti koronaviru.Summit zemí G7 se konal v Cornwallu na jihu Anglie ve dnech 11. až 13. června. Jedná se o první osobní setkání lídrů G7 za téměř dva roky. G7 zahrnuje Velkou Británii, Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, USA a EU.

Tewaza Právě proto se snaží zarazit uznání sputniku v EU ať mají nadnárodní monopoly pořádný vývar. 7

4

německo

francie

