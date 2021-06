https://cz.sputniknews.com/20210613/havlicek-kdyz-budeme-dodrzovat-opatreni-ekonomiku-opet-zavirat-nebudeme-14821163.html

Havlíček: Když budeme dodržovat opatření, ekonomiku opět zavírat nebudeme

Havlíček: Když budeme dodržovat opatření, ekonomiku opět zavírat nebudeme

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček v pořadu na CNN Prima NEWS uvedl, že je nezbytné dále dodržovat protikoronavirová opatření, pokud nechceme... 13.06.2021

Když podle něj vše půjde dobře, je možné že se na podzim ekonomika zavírat nebude, přesto však uvedl, že tuto možnost nelze vyloučit.Předsedkyně hnutí TOP 09 Markéta Pekarová Adamová míní, že je nutné, aby se Česko připravilo na nové mutace, které se můžou objevit po návratu dovolenkářů.„Jsme pod průměrem Evropské unie, i co se týče prvních dávek,“ řekla.Předseda SPD Tomio Okamura si myslí, že bychom se měli poučit z dosavadního vývoje. Opatření by podle něj měla být cílená a neměla by omezovat lidi, jejichž životy nejsou v ohrožení. Odmítá proto přijetí dalších plošných opatření.„Pokud ekonomiku znovu zavřeme, nevydrží. Je třeba začít vracet životy do normálu,“ dodal Okamura.Plošná opatření a zavírání nevítá ani Havlíček. „Návrat dětí do škol musí být plynulý,“ řekl. Podle něj je dobře, že nedošlo k zavření průmyslových podniků. Ministr se také ohradil vůči srovnávání rychlosti očkování v evropských zemích.Havlíček také okomentoval rozhodnutí Jaromíra Jágra nestát se tváří očkování, jakož i to, že se odmítl nechat naočkovat.„Myslím, že to není ortodoxní popírač. Každá významná osobnost je inspirací pro někoho dalšího. Samozřejmě jsou výjimky. Jestli má třeba protilátky,“ uvedl Havlíček.

