https://cz.sputniknews.com/20210613/jourova-se-nezda-rekla-na-co-se-v-rukou-ruska-promenuji-informace--14820312.html

Jourová se nezdá! Řekla na co se v rukou Ruska proměňují informace

Jourová se nezdá! Řekla na co se v rukou Ruska proměňují informace

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se v rozhovoru pro Lidovky.cz zmínila, že Česko svými rozporuplnými výroky o kauze Vrbětice mohlo oslabit svoji... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T13:41+0200

2021-06-13T13:41+0200

2021-06-13T13:41+0200

česko

evropská unie (eu)

dezinformace

vztahy

česká republika

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/12603345_0:279:4736:2943_1920x0_80_0_0_63d9af8c12e878aaa71c1f5d4364e741.jpg

Poslední evropský summit v květnu podle Jourové ukázal, že evropští lídři dokážou konat rychle a razantně. Příkladem v této souvislosti může sloužit incident s letadlem Ryanair, kdy při nouzovém přistátí v Minsku byl zatčen Roman Protasevič, zakladatel kanálu Nechta, který je v Bělorusku přiznám extrémistickým. Ačkoliv Jourová přiznává, že summit byl zastíněn událostmi v Bělorusku, je ráda, že lídři mluvili o vztazích s Ruskem, odsoudili jeho nezákonné chování a vyjádřili svoji podporu České republice.Lídři EU požádali Komisi a představitele pro zahraniční věci Josepa Borrella, aby před dalším červnovým summitem připravil další politické možnosti jednání. Podle Jourové to znamená novou definici vztahů k Ruské federaci, díky čemuž budou vztahy s ní realističtější.„Zároveň se v pondělí koná summit NATO, kde se bude také řešit agresivní chování Ruska i z pohledu hybridních hrozeb a kybernetických útoků. Debata k Rusku pobíhá na různých fórech. Je to tak správně a je nejvyšší čas,“ dodala.V rozhovoru se také vyjádřila ke svému umístění na sankční seznam.Příčinu vidí v souběhu několika důvodů. Prvním je, že se po zveřejnění kauzy Vrbětice hlasitě ozvala a podpořila kroky české vlády a teorii, že se jednalo o práci ruských tajných služeb.Má však i další své teorie:Některá média kritizovala chování české vlády, která podle nich nejednala efektivně, aby vyjednala podporu celé Evropské unie v podobě razantnější reakce a vyhošťování ruských diplomatů.Jourová vidí hlavní problém v tom, že tvrzení ohledně Vrbětic nebyla zcela jednotná.Tvrzení o nedostatečné solidaritě EU ve vztahu k České republice však Jourová odmítá.„Naopak, hned v pondělí po zveřejnění kauzy Vrbětice vydal Josep Borrell vyjádření podpory jménem všech členských států EU, takže podpora a solidarita s Českou republikou zazněla z EU jasně a jednohlasně. Vzápětí následovalo vyjádření podpory od všech členů NATO. Určitě jsem se necítila tak, že bychom v tom byli sami,“ uvedla Jourová.Ačkoliv pozice mnohých unijních států ohledně Ruska není jednotná. Podle Jourové v některých evropských částech převládá romantická představa o Rusku, kterou ale ona sama nesdílí. Prostě všichni mají s Ruskem jinou zkušenost.Dodává však, že jí nejde o konfrontaci, ale o konsolidaci vztahů mezi EU a Ruskem na bázi vzájemného respektu.Jourová se také vyjádřila i k projektu Nord Stream 2. V této souvislosti uvedla, že nejde o projekt společného evropského zájmu, ale jde o projekt mezi soukromými společnostmi a některými členskými státy EU. Dodává, že EU nemá nástroje, aby do tohoto projektu mohla zasáhnout.„Od vstupu pozměněné směrnice EU o plynu v roce 2019 do účinnosti má EU zavedena jasná pravidla, která se vztahují na všechny plynovody spojující evropský trh s plynem ze třetích zemí a jejichž cílem je zabránit preferenčnímu přístupu,“ tvrdí Jourová. Upozorňuje však i na geopolitickou komponentu, což zdůrazňují především Ukrajina, Spojené státy, některé státy střední a východní Evropy.„Osobně si myslím, že nejde o příklad systémového přístupu, když nabízíme takové velké obchodní zisky pro společnosti spojené se současným režimem Kremlu,“ míní Jourová.Došlo také na téma dezinformací a roli, kterou v tomhle ohledu podle Jourové hraje Rusko.Podle Jourové existuje množství kanálů, které šíří prokremelskou propagandu.Možné řešení vidí Jourová v novém kodexu proti dezinformacím. Bude pracovat ne na bázi mazání těchto informací, ale na bázi konfrontaci s fakty.„Všichni máme tendenci věřit tomu, čemu věřit chceme. Změnit zakořeněné postoje, které si neseme ve svém osobním „algoritmu“, není snadné ani časté. Přesto je třeba nabízet lidem fakta a ověřené skutečnosti a nechat je, aby posoudili, čemu budou věřit,” vysvětlila.Kritika ZahradilaNa iniciativu eurokomisařky Věry Jourové na zpřísněný kodex reagoval český europoslanec Jan Zahradil (ODS). Zahradil blahým úmyslům Komise nevěří a je toho názoru, že se jedná o pokus vyčistit mediální trh od konkurence. Dále poukázal na to, že alternativní média přejdou do moderní podoby samizdatu, s čímž mají členové bývalého východního bloku zkušenosti.Vůči Jourové se kriticky vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Podle něj se jedná o „totalitu zabalenou to hedvábných slov“.

https://cz.sputniknews.com/20210527/mocni-tohoto-sveta-se-proste-panicky-boji-svobodne-vule-obcanu-ovcacek-reaguje-na-slova-jourove-14632820.html

https://cz.sputniknews.com/20210613/chcipla-kobyla-lezici-na-slunci-analytik-stefec-oponoval-americkemu-prezidentovi-kvuli-evrope-14819271.html

Mir Tak číst takové bla, bla, bla, to je pro značně "otrlé". Co si to bbčane dovoluješ nevěřit předloženým informacím od Bellingcatu? Díky těmto "vypuštěným nesmyslům" se myslím i Goebels v hrobě stydí. Tuším, že je pani Jourová právníčka. Kdo ji vyučoval kriminalistiku - vyšetřovací verze? Je zřejmé, že studium kolem ní ani nešlo. Navrhuji, aby do dalších voleb do EU byl "nominován" Pepek Vyskoč. Jsem přesvědčen, že možná by do EU i on přinesl vyšší kvalitu. 47

Toudy Jourová je hlasná trúba všetkých širiacich sa dezinformácii v rámci EU. 47

16

česká republika

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), dezinformace, vztahy, česká republika, rusko