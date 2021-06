https://cz.sputniknews.com/20210613/kate-middletonova-se-objevila-na-summitu-g7-s-naramkem-princezny-diany-14821502.html

Kate Middletonová se objevila na summitu G7 s náramkem princezny Diany

Kate Middletonová se objevila na summitu G7 s náramkem princezny Diany

Vévodkyně z Cambridge Katherine vzdala hold své zesnulé tchýni princezně Dianě a přišla na summit G7 v jejím náramku zdobeném perlami a diamanty. Informuje o... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Kate Middletonová doprovázela vévodu z Cambridge prince Williama, královnu Alžbětu II., prince z Walesu a vévodkyni z Cornwallu, aby se připojili k lídrům skupiny G7 na recepci summitu pořádané premiérem Spojeného království Borisem Johnsonem.Kate měla na sobě kabátové šaty od Alexandera Mc'Queena v barvě mléka za tři tisíce liber (88 702 Kč). Vévodkyně navíc nosila boty na podpatku AQUAZZURA a doplnila outfit bílou kabelkou JOSEPH.Katherine také nosila náramek ze tří pramenů perel ze sbírky princezny Diany. Náramek, který vytvořil klenotník Nigel Milne, princezna Diana nosila několikrát. Zejména když navštívila Hongkong v roce 1989. Během cesty Diana spojila doplněk s perleťově vyšívanými šaty a cambridgeskou čelenkou Love Knots.Není to poprvé, co Kate Middletonová nosí tenhle náramek. Poprvé s ním byla viděna v roce 2017 v Berlíně. Poté si ho znovu nasadila v roce 2018 během svého královského turné po Švédsku se svým manželem princem Williamem.Kate si často půjčuje kousky, které kdysi nosila Diana. Na státních banketech byla viděna, jak nosí čelenku Cambridge Lover's Knot, kdysi oblíbenou Dianou. Princ William také požádal Kate o ruku s Dianiným ikonickým zásnubním prstenem ze safíru.Dříve Kate také navštívila místní školu v anglickém Cornwallu s první dámou Jill Bidenovou, aby se zapojila do diskuse u kulatého stolu a zvýšila povědomí o důležitosti předškolního vzdělávání. Dvojice se taky připojila k žákům, kteří pomáhali krmit venku králíky.Summit G7Za zmínku stojí, že ve Velké Británii probíhá třídenní summit lídrů vyspělých zemí sdružených ve skupině G7. Summit skupiny G7 se koná v Cornwallu na jihu Anglie od 11. do 13. června. Setkání je prvním offline summitem skupiny G7 po téměř dvou letech.

