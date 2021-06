https://cz.sputniknews.com/20210613/kdo-krasnou-holku-bere-vazne-bara-mottlova-poodhalila-sve-soukromi-a-uvedla-co-ji-v-zivote-chybi-14823880.html

„Kdo krásnou holku bere vážně?“ Bára Mottlová poodhalila své soukromí a uvedla, co jí v životě chybí

„Kdo krásnou holku bere vážně?“ Bára Mottlová poodhalila své soukromí a uvedla, co jí v životě chybí

Herečka a zpěvačka Barbora Mottlová poskytla pro 5plus2 rozhovor, ve kterém dovolila nahlédnout svým fanouškům o něco více do svého soukromí. Prozradila, zda... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T23:08+0200

2021-06-13T23:08+0200

2021-06-13T23:08+0200

celebrity

barbora mottlová

soukromí

celebrita

rozhovor

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1067/72/10677218_0:162:1000:725_1920x0_80_0_0_3fd08a08ea436763fb36fa144f6afeb8.jpg

Barbora Mottlová v rozhovoru uvedla, že již od malička se chtěla stát Marilyn Monroe. Už jako dítě prý vnímala její sex-appeal a líbilo se jí, jaký je rozkošný „diblík“. Až o mnoho let však podle svých slov pochopila, že být sexsymbol neznamená vždy med.Bára v rozhovoru prozradila, zda si myslí, že to mají hezké ženy v životě jednodušší. Podle ní totiž nemají.Mottlová prozradila, že po jejím boku se vedle ní nikdo nenachází. V rozhovoru však uvedla, jací muži se jí líbí. Báře se prý líbí muži, kteří jsou osobnosti, ale nemají potřebu světu nic dokazovat a servírovat se na podnose. Zároveň prozradila, že momentálně hledá nějakého „správňáka“ pro život, jelikož pomalu přemýšlí o založení rodiny a usazení se. „Zatím jsem takového nepotkala. Známý obličej mi v tom pravda asi moc nepomáhá. Mediální povědomí je o mně podstatně jiné, než je skutečnost. To, že ráno v 5:30 vstávám, jdu si zaběhat a žiju zdravě, není tak atraktivní, jako když si vezmu šaty s výstřihem, vysoké lodičky a jdu na večírek,“ uvedla.Ačkoliv by se to nemuselo zdát, Bára se svěřila, že již několikrát dostala od mužů košem. „Se mnou to asi také nebude úplně jednoduché. Pokud si chlap vedle mě nevěří, neustojí to. Jsem silná, samostatná a schopná. Nebudu slevovat. Prostě musí být pán nade mnou, abych si já mohla dovolit ten luxus být i křehká,“ sdělila.A na co je herečka ve svém životě pyšná? Podle ní na takové věci jako to, že nekouří, nepije a nefetuje. „Asi působím jako party girl, co se ráda baví. A to také platí. Ale dám si vodu, čaj a můj humor bohatě stačí, aby bylo o zábavu postaráno. Mám čistou hlavu a vím dobře, co dělám. Neponocuju. To si raději přivstanu a jdu si zaběhat nebo na jógu. Kdyby to mělo znamenat, že pak ze mě po umělecké stránce nic nebude, protože neutužuji vztahy s režiséry a producenty, tak ať. Jsem sama sebou a raduju se ze života, jaký mám,“ uvedla.Barbora MottlováBarbora Mottlová je česká herečka, zpěvačka, příležitostná moderátorka a modelka. Jako herečka se objevuje nejen na obrazovkách, ale také v divadle. Slávu jí přinesla i role v seriálu Streamu Přijela pouť. Fanoušci ji ale mohou znát také z volného pokračování snímku Pouť: Rozjetý devadesátky.Co se týče jejího osobního života, jejím posledním přítelem byl bývalý muž roku Josef Kůrka. V září minulého roku se ale objevily informace o tom, že se pár po dvouletém vztahu rozešel. A podle všeho to byla právě Bára, kdo tento románek ukončil. Kráska je tak opět single.

https://cz.sputniknews.com/20210427/spadla-mi-celist-mottlova-se-predvedla-ve-spodnim-pradle-14282495.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barbora mottlová, soukromí, celebrita, rozhovor, česká republika