Macron uvedl, že je nutné vyvinout mezinárodní koncepci kontroly zbraní

Macron uvedl, že je nutné vyvinout mezinárodní koncepci kontroly zbraní

Francouzský prezident Emmanuel Macron se nechal slyšet, že je nutné vyvinout mezinárodní koncepci kontroly zbraní s tím, že svět „již není ve stavu studené... 13.06.2021

„Pokud jde o otázku kontroly zbraní ... musíme vytvořit novou agendu. Myslím si, že musíme vybudovat mezinárodní kulturu kontroly zbraní. Poslední roky ukázaly nárůst konfliktů, ale musíme všichni společně, dokonce i s mocnostmi, se kterými nesdílíme společné hodnoty, vytvořit kulturu strategické agendy a kontroly zbraní ve světle skutečnosti, že již nejsme ve stavu studené války,“ uvedl Macron na tiskové konferenci po summitu G7.Rovněž vyzval mezinárodní společenství ke koordinaci ve všech oblastech, ve kterých dochází ke zvyšování konfliktů - kybernetická bezpečnost, vesmír, námořní sféra.Summit zemí G7 se koná v Cornwallu na jihu Anglie ve dnech 11. až 13. června. Jedná se o první osobní setkání lídrů G7 za téměř dva roky. G7 zahrnuje Velkou Británii, Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko, USA a EU.Nutno podotknout, že po setkání lídrů G7 dojde k další důležité schůzce. Dne 16. června se totiž v Ženevě setká ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Očekává se, že lídři projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty. Podle tiskového mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova považuje Moskva za důležité, aby se summit uskutečnil. Proto v současné době pokračují přípravy na něj.Washington stále zvyšuje sankční nátlak na Moskvu s použitím „situace s lidskými právy“ jako záminky pro zavedení sankcí. USA se zase dostaly na ruský seznam „nepřátelských“ států. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že se vztahy mezi oběma státy dostaly do slepé uličky a že hlavní je najít východisko.Čína ke G7Čelní představitelé států G7 se sešli na třídenní summit v britském Cornwallu, aby spolu projednali globální výzvy, mezinárodní problémy a „sdílené priority zahraniční politiky jako je Čína či Rusko“. Peking toto setkání odsoudil a zdůraznil, že celý formát tohoto jednání je zastaralý a překonaný.Tato reakce přišla poté, co americký prezident Joe Biden vyzval lídry na G7, aby učinili silné prohlášení týkající se údajných nucených prací v Číně. Tato slova vyřkl během druhého dne summitu.Podle agentury Reuters, která se odvolává na zdroje, kanadský premiér Justin Trudeau také vyzval země G7, aby vytvořily sjednocený přístup k čelení výzvám, které přestavuje Peking. G7 se prý chystá nabídnout rozvíjejícím se národům schéma infrastruktury, které by mělo nahradit čínskou iniciativu Hedvábné stezky.Čína opakovaně odsuzovala velké západní země za to, že se uchylují k metodám připomínajícím překonané časy „kolonialismu“ ve své snaze „spoutat“ čínský vliv po celém světě.

