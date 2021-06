https://cz.sputniknews.com/20210613/media-v-nato-se-rozhodli-vzdat-rozmisteni-jadernych-raket-v-evrope-14818846.html

Média: V NATO se rozhodli vzdát rozmístění jaderných raket v Evropě

Média: V NATO se rozhodli vzdát rozmístění jaderných raket v Evropě

Členské státy NATO plánují na prahu ženevské schůzky prezidentů RF a USA vystoupit proti rozmístění v Evropě jaderných raket se základnou na zemi, píše Defense... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejich informací je to bod návrhu komuniké, jež má být uveřejněno k závěrům summitu NATO v Bruselu 14. června. Defense News píše, že se to hodnotí jako způsob zmírnění napětí ve vztazích s Moskvou a příprav dialogu o otázkách kontroly zbraní na ženevském summitu 16. června, kterého se zúčastní prezident RF Vladimir Putin a jeho americký protějšek Joe Biden. USA předtím odstoupily od Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a obvinily Rusko z jejího porušování. Moskva popřela tato obvinění a prohlásila, že je připravena ukázat raketu, jež vyvolala tyto otázky, a projednat dané téma, avšak Washington to odmítl. Loni v srpnu pozbyla Smlouva platnosti. Vladimir Putin přišel později s novou iniciativou za účelem odvrácení růstu napětí v Evropě. Zejména projevil dobrou vůli a řekl, že Rusko nehodlá rozmístit ve své evropské části rakety 9M729, ale za podmínky vstřícných kroků NATO. Navrhl také Alianci prověrky systémů Aegis Ashore s odpalovacím zařízením Mk-41 na evropských základnách a raket 9M729 na objektech v Kaliningradské oblasti.

Tewaza Pindosům nejde věřit ani pozdravení, zkouší kdo jim uvěří. 44

Vasek Kraťas VK Ono je pro EU rozhodnutí zda plyn a ropu nebo rakety snadné :-) 27

