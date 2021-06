https://cz.sputniknews.com/20210613/merkurij-co-vime-o-prvni-ruske-neviditelne-lodi-14819443.html

Merkurij. Co víme o první ruské neviditelné lodi?

V květnu 1829 se malé ruské brize Merkurij podařilo porazit dvě turecké lodě, nehledě na to, že Turci měli 184 děl a Rusové pouhých 20. „Statečnost, odvaha a sebeobětavost velitele a posádky Merkurije jsou slavnější než tisíc obyčejných vítězství,“ psaly noviny. Uplynulo téměř 200 let. Korveta projektu 20386 Merkurij, kterou budují v Petrohradu, se má stát první plně neviditelnou lodí ruského vojenského loďstva. Parametry:Posádka – 80 lidí Délka trupu – 109 metrůŠířka trupu- 13 metrůVýtlak úplný -3400 tunVzdálenost plavby -5 000 námořních milRychlost plavby -30 uzlůPohon: dva motory s plynovými turbínami M90FR každý o síle 27 500 koní a dva hlavní elektrické motory o síle každý 2 200 koní. Protilodní rakety a dokonce vrtulníkMerkurij má stejně jako korvety předcházejících projektů 203680 Groznyj a 20385 Bujnyj bojovat s loděmi a ponorkami nepřítele a také zorganizovat protivzdušnou obranu námořních sil. Hlavní zbraní je raketový systém Uran s čtyřmi protilodními raketami. Je celkem pravděpodobné, že během sériové výroby bude loď modernizována pro dokonalejší raketový systém Kalibr-NK, který dokáže používat velké spektrum okřídlených raket, včetně proti pozemním cílům na maximální vzdálenosti 2500 km. Navíc má dělostřelecké zařízení ráže 100 mm A-190 Universal, které dokáže v naprostém souladu s názvem zasáhnout námořní, pozemní a letecké cíle. Loď rovněž dostane moderní torpédový systém Paket-NK, který spolu s hydroakustickou stanicí dokáže zasáhnout jak ponorky, tak nepřátelská torpéda, a zajistit ochranu jak samotné korvety, tak lodního oddílu, který tato korveta chrání. Merkurij může rovněž získat protivzdušný raketový systém Redut, což jsou dvě zařízení vertikálního vypuštění, které dohromady pojmou 16 střel. Má se za to, že nové korvety budou mít modulovou konstrukci jak radioelektronické, tak hlavní zbraně. Umožní uspokojit to jedním projektem potřeby dnešního námořnictva, pokud jde o specializovaná plavidla. Některé modely mohou být víc protilodní, jiné více útočné. Loď bude mít samozřejmě také vrtulník, který je nenahraditelný prostředek jak v pátracích a záchranných operacích, tak jako protilodní prostředek. Radary nepřítele budou oklamányVývoj ruské stealth korvety byl zahájen v roce 2014 s použitím projektových řešení uvedených výše a již budovaných korvet projektů 20380 Groznyj a 20385 Bujnyj, které ve své konstrukci také používají prvky technologií zajišťujících snížení radiolokační viditelnosti. Celá nástavba těchto lodí je, například, vyrobena z kompozitních materiálů a má specifický tvar, který lépe rozptyluje paprsky radarů. Korveta nového projektu bude mít velmi neobvyklou a rozvinutou nástavbu, také z kompozitních materiálů, která bude chránit zbraně, prostředky monitoringu a záchranné zařízení lodi. Trup dostane speciální nátěr pohlcující radiové vlny, a podle předběžného hodnocení má tato loď dlouhá přes 100 metrů vypadat na obrazovce radaru jako menší motorový člun.Vzniká otázka: je Merkurij vyvinut kvůli svérázné lodní módě, anebo jde o naléhavou potřebu? Nejspíš to druhé. Vysvětlíme, proč. Hlavním prostředkem na objevení lodí, letadel a ponorek všech dnešních armád jsou radary. Používají je také pro palebná zařízení lodí. Podle radiolokačního obrazu jsou zaměřována děla a rakety. Většina protilodních raket je také zaměřována právě podle dat vlastních radiolokačních samonaváděcích hlavic. Je dost těžké plně se zakrýt před radary, proto se moderní systémy staly chytřejší, a jsou s to uvidět cíl na pozadí šumů a dost přesně ho identifikovat, a tedy i zajistit jeho likvidaci. A tady začíná hrát hlavní úlohu skutečnost, nakolik velkou nebo malou radiolokační viditelnost má loď, a nakolik dobře ji dokáží objevit nepřátelské radary na velké vzdálenosti. Všechno je stejné jako u stealth letounů, čím později byl cíl objeven, tím víc má šancí na přežití a včasný odvetný útok.Potřebuje Rusko nové korvety?Novoty a složitost projektu nové korvety již samozřejmě pocítili na sobě lodní stavbaři, práce již překročily rámec termínů uvedených při zahájení stavby v roce 2016. Tenkrát se plánovalo, že hotová korveta bude v roce 2021 předána ruskému námořnictvu, a pak bude zahájena výstavba větší série z devíti lodí. Ale ekonomická situace to změnila a v roce 2021 se konalo pouze technické spuštění lodního trupu na vodu.Rusko potřebuje nové korvety, a když loďstvo získá dost méně ambiciózních drahých lodí hlavních projektů této třídy, dojde řada také na maximálně moderní a originální stealth řešení. V roce 1829 plánovala hrdinská posádka Merkurije, která rozpoutala nerovný boj s Turky, že se v případě kritického poškození přiblíží těsně k jedné z tureckých lodí a vyhodí do povětří sklad s prachem, aby zničila sebe i nepřítele. V dnešních podmínkách je neviditelnost neméně potřebná než statečnost.

