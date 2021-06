https://cz.sputniknews.com/20210613/na-podporu-black-lives-matter-cesi-na-euru-poklekat-nebudou-14823448.html

Na podporu Black Lives Matter Češi na EURU poklekat nebudou

Na podporu Black Lives Matter Češi na EURU poklekat nebudou

Před zápasy na fotbalovém mistrovství Evropy nebudou čeští hráči poklekávat na podporu hnutí Black Lives Matter. Namísto toho budou ve stoje poukazovat na...

Podmínkou pro použití tohoto gesta ze strany českého týmu je, že se i soupeř rozhodne pro jakoukoli formu podpory boje proti rasismu. Smyslem odmítnutí pokleknutí je upozornění na to, že politika nepatří do sportu.„Chceme se soustředit ryze na fotbal a na sportovní stránku naší účasti na mistrovství Evropy. Rozumím tomu, že společnost vnímá podobná témata jako důležitá, a i reprezentace odsuzuje jakékoliv formy rasismu, ale my už jsme celou věc s týmem probrali během březnového srazu, zvolili naše vlastní řešení a na tomto postoji nic měnit nebudeme,” uvedl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.K tématu se vyjádřil i předseda Fotbalové asociace Petr Fousek, který uvedl, že v této otázce je ve shodě s vedením reprezentace.„Po svém zvolení jsem postup v otázce případného gesta našeho národního mužstva v boji proti rasismu konzultoval s vedením reprezentace a podpořil jsem zvolené řešení, jsme názorově zcela ve shodě. Volnost v projevu každé individuální reprezentace považuji za naprostou nutnost a UEFA Respect program v sobě dostatečně zahrnuje všechna témata spojená s bojem proti jakékoliv formě nesnášenlivosti,“ prohlásil Fousek.Do turnaje vstoupí Češi v pondělí zápasem proti Skotům, který se odehraje v Glasgow. Po čtyřech dnech nastoupí proti Chorvatsku. Posledním utkáním v základní skupině D bude s Anglií.PoklekáníVčera bylo informováno, že k týmům, které nebudou během šampionátu poklekat, se připojili Nizozemci a Chorvati.Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) před turnajem zveřejnila prohlášení, ve kterém uvádí, že „jakýkoliv hráč, který chce pokleknutím dosáhnout rovnosti mezi lidmi, bude mít toto právo“. V zahajovacím utkání hráči reprezentací Itálie a Turecka nepoklekli.Před svými zápasy nyní promluvili kapitáni Nizozemska a Chorvatska Georginio Wijnaldum a Luka Modrić.„Rozhodli jsme se to nedělat. Nedělali jsme to v předchozích zápasech. Děláme hodně v boji proti rasismu, také společně s KNVB (Nizozemský královský fotbalový svaz),“ uvedl Wijnaldum na tiskové konferenci.„Naše pozice je, že nebudeme poklekávat. Není k tomu nějaký zvláštní důvod, mluvili jsme o tom a rozhodli se to nedělat, protože to neznamená, že nepodporujeme boj proti rasismu nebo diskriminace ve fotbale. Nepodporujeme tyto věci, ale myslíme si, že není potřeba klekat. Existuje mnoho jiných způsobů, jak s tím bojovat. Reprezentace Chorvatska nebude poklekávat,“ cituje chorvatského kapitána BBC.

