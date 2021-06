https://cz.sputniknews.com/20210613/novym-izraelskym-premierem-se-stal-naftali-bennett-14827645.html

Novým izraelským premiérem se stal Naftali Bennett

Členové izraelského jednokomorového parlamentu Kneset v neděli vyjádřili důvěru nové koaliční vládě, která nezahrnuje stranu úřadujícího předsedy vlády... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Podle deníku si lídři nové koalice zajistili 60 hlasů ze 120, 59 hlasovalo proti. Jeden poslanec se zdržel hlasování. Izrael tak schválil novou vládu v čele s Naftalim Bennettem. Rozhodnutí členů Knesetu ukončilo „éru Netanjahua“, který byl u moci více než 12 let. Naftali Bennet má být ve funkci do srpna roku 2023, poté jej vystřídá Jair Lapid z centristické strany Ješ Atid. Ministři následně složí přísahu, poté proběhne první zasedání kabinetu. Koalice, která tak ukončila 12leté období Netanjahuovy vlády, má celkem osm různorodých stran. Nutno podotknout, že před nedělním hlasováním o důvěře začala debata, přičemž se slova ujal sám Naftali Bennet, který byl jmenován do rotující funkce předsedy vlády. Ten poděkoval dosavadnímu premiérovi Netanjahuovi a jeho ženě Saře. Za zmínku stojí, že Bennet vede malou stranu Jamina, přičemž je často terčem kritiky ze strany pravice, která ho kritizuje kvůli tomu, že byl ochoten vstoupit do koalice s centristou Lapidem a levicí. Volby do Knesetu se konaly 23. března a znamenaly čtvrté po sobě jdoucí předčasné volby za dva roky poté, co předchozí parlament hlasoval pro jeho vlastní rozpuštění. Podle výsledků voleb musel lídr vítězné strany sestavit koaliční většinu, pro kterou potřebuje podporu nejméně 61 ze 120 poslanců. Pokud by se ani jedné ze stran nepodařilo sestavit vládu podle časového rámce stanoveného zákonem, pak by mohl být rozpuštěn také 24. Kneset a na podzim by mohly být naplánovány nové volby.Sestavení koalicePřipomeňme, že Jair Lapid, předseda strany Ješ atid, informoval na začátku června současného izraelského prezidenta Reuvena Rivlina o tom, že se mu podařilo vytvořit vládní koalici.Stalo se tak poté, co nynější předseda vlády Benjamin Netanjahu, jehož strana Likud zvítězila letos v březnu v posledních parlamentních volbách, nedokázal sestavit koalici. Netanjahu jako předseda vítězné strany byl totiž pověřen sestavením koalice jako první, avšak neuspěl, a proto izraelský prezident Rivlin předal právo sestavit většinový kabinet Lapidovi, který dostal svou stranu na druhé místo ve volbách.

