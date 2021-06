Otec Meghan Markleové v rozhovoru uvedl, že jeho dcera se k němu chová hůř než k vrahovi

„Nejsem vrah. Udělal jsem jednu hloupou chybu a byl jsem za to potrestán. V té show, ve které byli, mluvili o soucitu, není tam žádný soucit se mnou, žádný soucit s mou rodinou a žádný soucit se světem. Kdybych udělal něco strašně špatného, bylo by to v pořádku, ale neudělal jsem to,“ sdělil.