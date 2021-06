https://cz.sputniknews.com/20210613/podle-vojtecha-by-od-utery-mohlo-odzvonit-vyuce-v-respiratorech-i-v-poslednich-krajich-14822263.html

Podle Vojtěcha by od úterý mohlo odzvonit výuce v respirátorech i v posledních krajích

Podle Vojtěcha by od úterý mohlo odzvonit výuce v respirátorech i v posledních krajích

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se dnes ve velkokapacitním centru v Ústí nad Labem nechal očkovat. Poté řekl, že ve školách v Libereckém, Zlínském a... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T14:52+0200

2021-06-13T14:52+0200

2021-06-13T14:52+0200

česko

respirátory

očkování

adam vojtěch

škola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1085/57/10855753_0:58:1001:621_1920x0_80_0_0_571353b8e68c2d0e0d441c8af1f775c4.jpg

Rozhodovat o tom bude v pondělí vláda. Od úterý byla povinnost nošení respirátorů ve třídách zrušena v celé České republice, s výjimkou zmíněných třech krajů.Zlínský, Jihočeský a Liberecký kraj byly jedinými, kde byl počet nakažených za minulý týden na 100 tisíc obyvatel vyšší než 30. V současnosti se ale tato hodnota pohybuje pod hodnotou 25.Vojtěch uvedl, že když se tato tendence i dál zachová a v pondělí data ukážou klesající počty, tak již od úterý nebudou žáci v těchto třech krajích muset nosit respirátory a připojí se tak k ostatním.Očkování dětíZmiňme, že ve včerejším rozhovoru Vojtěcha pro Právo ministr přiblížil, jak bude vypadat testování dětí v září.Uvedl, že se bude pravděpodobně testovat kombinací antigenních a PCR testů. Podle odborníků dává smysl, když se bude testovat dvakrát týdně.V rozhovoru také zmínil, že očkování dětí může rovněž přispět ke snížení rizika šíření koronaviru mezi školáky. Dodal však, že pro nejmenší děti vakcína určitě nebude. Ani odborníci zatím děti do dvanácti let očkovat neplánují.„Pro starší dvanácti let už je schválená vakcína od Pfizer/BioNTech, Moderna o to žádá. V určitý okamžik tuto možnost otevřeme. Otázka je, jaký bude zájem. U dětí ve věku 12 až 16 let bude záležet na souhlasu rodičů a zákonných zástupců. Určitě by se mělo očkování týkat alespoň dětí, které mají chronické nemoci“ přiblížil Vojtěch.

https://cz.sputniknews.com/20210613/havlicek-kdyz-budeme-dodrzovat-opatreni-ekonomiku-opet-zavirat-nebudeme-14821163.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

respirátory, očkování, adam vojtěch, škola