Psi se také připravují na plážovou sezónu. Chlupatý sportovec cvičí jógu se svou majitelkou

Není divu, že existuje fráze: „Pes je nejlepším přítelem člověka." A nejlepší přátelé by se měli navzájem podporovat ve všem, zejména pokud jde o sport, protože je mnohem zábavnější cvičit společně.Hrdinka našeho dnešního videa ráda dělá všechno se svou majitelkou, dokonce i jógu. Jen se podívejte, jak tato kráska pilně kopíruje všechny pohyby a jaké má dobré protažení. Neuvěřitelně roztomilá podívaná!Video se objevilo na Youtube kanálu ViralHog, kde bylo nahráno majitelkou domácího mazlíčka.„Vzala jsem si zatoulaného psa a teď je to moje nejlepší kamarádka! Kopíruje mě ve všem, co dělám, a dokonce se se mnou snažila dělat jógu," stojí ve příspěvku k video.

