Putin o schůzce s Bidenem: obě strany se snaží zmírnit negativní rétoriku

„Na prahu vrcholné schůzky se obě strany vždy snaží zmírnit jistou negativní rétoriku, aby vytvořily příslušnou příznivou situaci pro práci. Není na tom nic zvláštního, nedělal bych si žádné iluze. Je to profesionální přístup,“ řekl Putin v rozhovoru vysílaném na platformě Smotrime.Putin rovněž učinil prohlášení před schůzkou se svým americkým protějškem Joem Bidenem, že potřebují obnovit osobní styky, navázat přímý dialog a vytvořit nástroje pro součinnost obou zemí, že existují otázky, v kterých mohou Rusko a USA skutečně účinně spolupracovat.„Obnovit naše osobní styky, vztahy, navázat přímý dialog, vytvořit reálně fungující nástroje součinnosti v oblastech, ve kterých máme vzájemné zájmy, které existují, již jsem o tom mluvil, zdá se mi, že to není třeba opakovat,“ řekl Putin.Prezident připomněl, že se stejně vyslovuje také americká strana: existuje řada otázek vzájemného zájmu. Je to strategická stabilita, regionální konflikty, opatření na ochranu přírody, „péče o ekologii vcelku, v globálním smyslu“, poukázal Putin.Putin prohlásil, že by chtěl projednat mimo jiné s Bidenem situaci v Sýrii a Libyi, a také řadu otázek globální povahy.„Otázka regionálních konfliktů, Sýrie, Libye, především otázky související s ochranou přírody, otázky globálního rázu, minimálně tyto tři body. Jsou také další,“ řekl Putin.Schůzka Vladimira Putina s Joem Bidenem se má konat 16. června v Ženevě.

