https://cz.sputniknews.com/20210613/slachta-o-povolebnich-planech-zadne-nabidky-nevnimam-s-nikym-se-nebudeme-domlouvat-dopredu-14822087.html

Šlachta o povolebních plánech: Žádné nabídky nevnímám, s nikým se nebudeme domlouvat dopředu

Šlachta o povolebních plánech: Žádné nabídky nevnímám, s nikým se nebudeme domlouvat dopředu

Hostem dnešní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS byl předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. V pořadu promluvil o nastávajících parlamentních volbách i... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T17:12+0200

2021-06-13T17:12+0200

2021-06-13T17:12+0200

parlamentní volby

politik

politická strana

andrej babiš

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/16/13088575_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_eb2b0f9f644b5cf1510f5baf671bfeef.jpg

Připomeňme, že v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl premiér Babiš, že je Šlachta pohledný muž. „Dělá to dobře, je to pohledný muž, chodí, má kontakty a má i dobré fotky,“ uvedl. Dodal, že Šlachta prý dělá to stejné, co dělal on sám v roce 2013. Na tato slova zareagoval nyní i samotný Šlachta. „Moje maminka se vyděsila z toho, že pan premiér o mně mluvil jako o hezkém muži. Žádné nabídky nevnímám, s nikým se na ničem nebudeme domlouvat dopředu,“ uvedl.Vysvětlil, že jeho hnutí jde samo za sebe, mají program, který představují. Zdůraznil, že v žádném případě se primárně neženou do vlády. „Nevylučuji ale naprosto nikoho, to by byla neúcta k voličům,“ dodal.Kromě toho odmítl, že by měl cokoliv společného s premiérem Andrejem Babišem. Podle jeho slov je Babiš miliardář a podnikatel a on je z veřejného sektoru.Praxe u policie a v Celní správěRobert Šlachta nastoupil v devadesátých letech do služebního poměru, kde působil jako řadový policista na obvodním oddělení Policie ČR na Břeclavsku. Pracoval i jako člen policejní zásahové jednotky v Brně, vedoucí oddělení ÚOOZ – byl zaměřen na boj s drogovou trestnou činností.Od policie Šlachta odešel v roce 2016 kvůli reorganizaci, při které byl ÚOOZ sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu a Šlachta tak přišel o místo. Poté nastoupil jako ředitel pátrací sekce Generálního ředitelství cel, kde ale předloni také skončil. Loni policie prověřovala, zda Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou nezveřejnil tajné informace. Případ odložila.Kauza Jany NagyovéPřipomeňme, že byl to právě Šlachta a jeho útvar, kteří v červnu 2013 svým teatrálním zásahem na Úřadu vlády a zatčením tří politiků ODS, šéfů vojenských zpravodajců či vedoucí sekretariátu premiéra Jany Nagyové (nyní Nečasové) výrazně přispěl k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Kontroverzní akce vyvolala velké pnutí jak mezi veřejností, tak ve vysoké politice a rovněž i u samotné policie.

https://cz.sputniknews.com/20200820/slachta-je-proverovan-policii-duvodem-je-mozny-unik-informaci-v-jeho-knize-12403208.html

https://cz.sputniknews.com/20190904/robert-slachta-konci-jako-sef-patraci-akce-celniku-odchazi-do-civilu-10626572.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parlamentní volby, politik, politická strana, andrej babiš, volby