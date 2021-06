https://cz.sputniknews.com/20210613/soud-rozhodl-ze-se-ma-babis-omluvit-senatorovi-wagenknechtovi-premier-se-vsak-pry-planuje-odvolat--14828140.html

Soud rozhodl, že se má Babiš omluvit senátorovi Wagenknechtovi. Premiér se však prý plánuje odvolat

Senátor Lukáš Wagenknecht uvedl dnes na sociální síti Twitter, že Okresní soud Praha-západ rozhodl o tom, že se má premiér Babiš senátorovi omluvit. Konkrétně... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Wagenknecht zveřejnil příspěvek na sociální síti, ve kterém zveřejnil i přesnou formu omluvy. „Obvodní soud pro Prahu-západ v pátek vyhověl mé žalobě na ochranu osobnosti vůči pomluvám pana Ing. Andreje Babiše, který se má se omluvit za výroky, že jsem psychopat, udavač a připravil jsem ČR o 800 mil.,“ napsal v postu.Následně publikoval i znění omluvy, kterou má Babiš senátorovi odeslat. Asistentka senátora uvedla pro ČTK, že písemné vyhotovení rozsudku by mělo být k dispozici do dvou týdnů. Web oslovil také premiéra ohledně reakce, ten si prý za svými výroky stojí a plánuje se odvolat. Premiér to uvedl webu v textové zprávě.Zmiňme, že Wagenknecht byl prvním náměstkem ministra financí od února roku 2014 do června roku 2015. Poté ho tehdejší šéf resortu Andrej Babiš odvolal, Wagenknecht později uvedl, že bez udání důvodu. Babiš a PirátiNutno podotknout, že premiér Babiš čelí i kauze s Piráty. Piráti totiž hrozí Babišovi soudem kvůli jeho výrokům ve Sněmovně a na Twitteru. V předžalobní výzvě ho proto vyzvali k omluvě. Čas má premiér do neděle.Šéf Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že se Babišovou „útočnou kampaní“ inspirovat nehodlají. Premiér je podle něj zoufalý z klesajících preferencí a svým agresivním přístupem chce situaci zachránit.Babiš se ale k omluvě příliš nemá. V útocích na své konkurenty pokračuje a minulý týden uvedl, že ho krok Pirátů pobavil. Piráti obviňují Babiše z toho, že šíří lži o tom, že chtějí zdaňovat přebytečné metry a nastěhovat do domácností migranty.V předžalobní výzvě Piráti požadují, aby se Babiš za tyto výroky omluvil. Podle nich jimi straší seniory a chce, aby ho volili. Ve čtvrtek Babiš ve své kritice vůči opozici pokračoval. Obvinil ji, že stojí za rezolucí Evropského parlamentu, která odsuzuje jeho údajný střet zájmů.

