https://cz.sputniknews.com/20210613/tady-nikdo-nikoho-nespizuje-havlicek-okamura-a-pekarova-adamova-se-moc-v-nazorech-neshodli--14825336.html

„Tady nikdo nikoho nešpízuje.“ Havlíček, Okamura a Pekarová Adamová se moc v názorech neshodli

„Tady nikdo nikoho nešpízuje.“ Havlíček, Okamura a Pekarová Adamová se moc v názorech neshodli

Pandemie, očkování a střet zájmů premiéra Andreje Babiše se staly tématy nedělní Partie na CNN Prima NEWS s Terezií Tománkovou. Pořadu se zúčastnili... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-13T20:37+0200

2021-06-13T20:37+0200

2021-06-13T20:37+0200

česko

markéta pekarová adamová

karel havlíček

diskuze

tomio okamura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/82/62/826281_0:90:1024:666_1920x0_80_0_0_61ff4c44e153b258bd95d1dccae988dd.jpg

Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy uznal, že pandemie může i nadále představovat riziko a připustil další lockdown. „Nelze další zavírání vyloučit, musíme udělat vše proto, aby to nenastalo. Stoprocentní jistotu nemá nikdo,“ uvedl.Dodal, že v případě třetí vlny, vláda již počítá s tím, že bude motivovat k očkování a pokračovat v testování. Navíc se chystá usilovat o dodržení pravidel v rámci projektu Bezpečná restaurace.Pekarová Adamová v této souvislosti upozornila, že se budou vracet lidé z dovolených, takže přijdou další mutace, například indická.„Nesmíme to podcenit. Je třeba zrychlit očkování. Vláda musí mít také plán, jak bude vypadat zahájení školního roku, jak budou chodit děti do škol. Nesmí přijít zavření škol, provozoven, služeb a obchodu. To vláda měla dělat dávno, a nedělala to dostatečně,“ podrobila kritice Babišův kabinet šéfka TOP 09. Padla zmínka o tom, že zájem lidí o očkování není tak velký. Havlíčkovi je líto, že hokejista Jaromír Jágr odmítl zapojit do očkovací kampaně, protože by mohl mít na veřejnost velký vliv. „Samozřejmě že každá významná osobnost, která je vzorem, by se měla chovat tak, že by měla motivovat lidi kolem sebe a jít příkladem,“ poznamenal politik.Lídr SPD pořád trvá na tom, že proti covidu není nutné se nechat očkovat.„Nejsem proti, ale nejde podle mě o tak závažnou nemoc, jako byl mor, který vyhladil miliony lidí. Cítím se zdravý a mám dobrou imunitu. Očkování má být dobrovolné,“ argumentoval svůj postoj Okamura.Šéfovi SPD neunikla skutečnost, že je špatně nastavena i motivace k očkování. „Postupně se jen snažíte omezovat základní lidská práva daná ústavou,“ uhodil na člena vlády Havlíčka, že neočkovaní lidé jsou diskriminováni.V reakci na to vicepremiér podotkl, že dnes je stav pandemické války.Hranice svobodyV pořadu nechyběla problematika spojená se zavedením covid pasů. Tento týden poslanci odmítli schvalovat vládní předlohu o vydávání takzvaných covidových certifikátů navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zrychleně ve stavu legislativní nouze.Drtivá část opozice považuje novelu za nadbytečnou, část poslanců v čele s SPD ji zcela odmítá. Kromě toho, opozičním politikům vadilo, že by lidé museli sdílet svá osobní a zdravotní data.Na základě hlasování se tak mimořádná schůze k dotyčné předloze nekonala.„Není třeba dalších průkazů a kontroly lidí. Cestovat se dá i bez covid pasu. Neukrajujme svobody lidí na základě covidové paniky a neomezujme zdravé lidi dalšími průkazy. Známe státní byrokracii; pak si je budou muset brát lidi i na zábavy, a už se jen tak nezbavíme toho, co se jednou zavede,“ upozornil Okamura.Havlíček se proti tomu ohradil. Podle jeho názoru nejde o žádnou kontrolu nebo sbírání dat.„Jsme ve 21. století, tady nikdo nikoho nešpízuje. Je to jen rychlá pomůcka v rámci Evropy, vše by bylo na jednom místě,“ poznamenal.Jak mohou diktovat cizinci, který neumí ani českyZvláštní pozornost v pořadu byla věnována střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Jednalo se o právně nezávaznou rezoluci europoslanců, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert.Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou diskusi o tom, jestli to je, nebo není střet zájmů, jediný, podle Havlíčka, kdo to může rozsoudit, je Evropský soudní dvůr.Předsedkyně TOP 09 upozornila na to, že ve hře jsou evropské peníze, peníze daňových poplatníků z Evropské unie. „Myslím, že ani českým občanům by se nelíbilo, kdyby dotovali byznys premiéra nějaké země,“ poznamenala politička.Svými výroky Pekarová Adamová vicepremiéra vytočila.„Absurdní diskuse. Že jsme si na ochranu peněz českých občanů nevzpomněli, když se tady v igelitkách předávaly miliony korun a bylo tu cinklé úplně všechno,“ emotivně se vyslovil Havlíček s tím, že bylo zkorumpované téměř vše.Toho se předsedkyně TOP 09 zdatně chytla.„Že se v tom Palermu Babišovi tak skvěle podnikalo, když to bylo tak strašné, jako to líčíte. Babišovi evropské peníze nesmrdí,“ prohlásila Pekarová Adamová.Politička považuje za paradox, že Babiš dnes označuje Evropský parlament za zbytečný a příliš drahý.Předseda SPD naléhal na tom, aby Babišův případ řešily české soudy. „Nás nezajímá Babiš jako osoba. Ale to, aby činy českých občanů, které se stanou v České republice podle českých zákonů, posuzovaly české orgány. SPD se odmítá řídit podle toho, co nám diktují cizinci, kteří neumí ani česky,“ rozčílil se Okamura, jemuž vadí, že o domácích záležitostech hlasují v Bruselu.

https://cz.sputniknews.com/20210611/kulhanek-cestovani-cechu-do-bulharska-by-melo-byt-mozne-uz-po-prvni-davce-ockovani-14803499.html

https://cz.sputniknews.com/20210610/covidovy-pas-umozni-znovu-cestovat-a-sledovat-nas-nazor-14796781.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

markéta pekarová adamová, karel havlíček, diskuze, tomio okamura