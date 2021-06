https://cz.sputniknews.com/20210613/to-neni-mozne-odkud-jsi-to-vzala-takhle-reagoval-leos-mares-na-prekvapeni-od-sve-tchyne-14826237.html

„To není možné, odkud jsi to vzala?“ Takhle reagoval Leoš Mareš na překvapení od své tchyně

Český moderátor, herec a zpěvák Leoš Mareš si dnes 13. června připomíná šesté výročí se svojí manželkou Monikou Marešovou. Na svém účtu na Instagramu sdílel... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Takovou formu vyznání ocenila spousta sledujících.„Leoši, nikdy mě nepřestane fascinovat a dojímat, jak skvělý jste chlap! Nádherné vyznání, máte obrovské srdce!“ napsala jedna sledující.Na vyznání Leoše také zareagovala Monika a poslala mu srdíčko.Mnoho fanoušků popřálo této slavné dvojici hodně štěstí a vidí v nich opravdu skvělou dvojici.Někteří se dokonce přiznali, že je vyznání Leoše dojalo.Nezahálela ani Monika a na svém instagramovém účtu uveřejnila jejich první společnou fotografii. Jak se ale ukázalo, tato fotografie nebyla ta první. První fotografii totiž stihla pořídit tchyně Leoše.Tchyně odpověděla, že prostě byla ve správný čas na správném místě.„Tomu se říká Leoši být ve správný čas na správném místě a vzít do ruky mobil,“ napsala.Sledující míní, že to prostě ke tchyním patří.„No jo, tchyně zkrátka ví vždycky víc,“ napsal jeden z uživatelů.Našli se však i skeptici, kteří nevěří, že šlo o „spontánní akci“.„To bylo celý naplánovaný,“ podezíral jeden ze sledujících.Nebo že by to bylo o slávě Mareše?„Kde? Kdo by si nevyfotil, jak její dceři půjčuje sako slavnej Leoš,“ míní další.Někteří dokonce našli spojitost mezi Dominikem Ferim a Leošem Marešem.„Jak si ji drží Leoš na fotce na profilu Moniky. Leo se velmi podobá sexuálnímu predátorovi Ferimu,“ míní další uživatel.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka. V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

Zprávy

