Uchováváte oloupanou cibuli v ledničce? Řekneme vám, proč byste to neměli dělat

Cibule je neoddělitelnou součástí vaření. Silný zápach však často ztěžuje její řezání a ukládání. Při každodenním vaření často loupeme a krájíme cibuli a... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Silná vůně a chuť mohou dodávat chuť vašim lahůdkám, ale když cibuli nezabalíte, vytvoří uvnitř lednice zápach. Podle odborníků je cibule bohatá na síru a je plná několika léčivých vlastností a je bohatá na antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti.Její loupání a skladování v ledničce však nemusí být skvělý nápad, protože oloupaná nebo nakrájená cibule může být snadno kontaminována bakteriemi a patogeny přítomných v životním prostředí, což vede k oxidaci cibule, což může vést k vývoji patogenů, a nakonec způsobí více škody než užitku.Dalším důvodem, proč nesmíte řezat a loupat cibuli a skladovat ji, je to, že když nakrájíte cibuli, buňky cibule jsou narušeny a vedou k uvolňování šťáv, které mohou obsahovat živiny, které při vystavení mohou vést k bakteriálnímu růstu.V případě chlazení oloupané cibule může vlhkost a studená teplota uvnitř chladničky zbavit produkt křupavosti, cibule také může zvadnout, což umožňuje vývoj patogenů, což snižuje hladinu živin a vede k bakteriálnímu růstu.Správný způsob ukládání cibulePokud chcete sklízet nutriční výhody, doporučuje se cibuli vždy oloupat nebo nakrájet bezprostředně před použitím.Podle Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) je nejlepším způsobem, jak cibuli skladovat, její uchovávání v uzavřené nádobě při teplotě 4,4 stupně Celsia uvnitř chladničky.Dalším snadným typem pro uložení cibule do lednice je zabalení každé oloupané cibule do suchého papírového ručníku, protože to sníží pravděpodobnost vystavení vlhkosti ve vzduchu.

