„V bezpečnostních složkách čistíme Augiášův chlév.“ Slovenští politici zhodnotili situaci v zemi

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) zvládá svůj resort natolik, aby ho SaS podpořila na úterní mimořádné schůzi. Vicepremiér a ministr hospodářství... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Nezařazená poslankyně Národní rady SR a místopředsedkyně mimoparlamentní strany Hlas-SD Denisa Saková působení Mikulce však kritizuje. V policii je podle jejích slov „bordel, chaos, anarchie“.„V bezpečnostních složkách čistíme Augiášův chlév,“ zhodnotil Sulík v pořadu aktuální dění. Říká však, že situace se postupně zlepšuje. Rozpustit Slovenskou informační službu (SIS) a postavit ji nanovo považuje za naivní představu. Poslanecký klub SaS stojí podle něj za ministrem vnitra, otazníky vysvětlil. Postoj strany nezměnily ani dokumenty zpochybňující Mikulce, které tento týden prezentoval předseda opozičního Směru-SD Robert Fico. Hlasování dvou koaličních poslanců Petra a Adriany Pčolinských z hnutí Jsme rodina pro odvolání ministra Sulík podle svých slov z lidského hlediska rozumí.Saková dění v policii kritizuje. Vyšetřovatelé podle ní neinformují nadřízené o zákrocích, kontrola „klesla na nulu“ a „síla se zneužívá“, nastínila, proč poslanci působící v Hlasu podporují odvolání ministra vnitra. Zároveň se ptala, co Mikulec dělal od února, kdy měl dostat informace z medializované zprávy SIS, které hovoří o manipulaci vyšetřování. „Ve zprávě je jasně napsáno, že SIS získala důkazy, které jsou použitelné v trestním řízení, a získala je zákonným způsobem,“ zdůraznila. Sulík k tématu dodal, že on by na místě předsedy Národní rady SR Borise Kollára (Jsme rodina) předmětnou zprávu v plénu nečetl.Setkání nejvyšších představitelů státu na půdě Slovenské informační služby (SIS) podle Sulíka „nebylo šťastné“. Nejvíce ho irituje, že jednoho z účastníků, ředitele Úřadu inspekční služby Adriána Szabóa pár dní po schůzce zadrželi a obvinili. Důvody pro odvolání ředitele inspekce jsou podle něj vážně. Saková poukázala na rozdíly v tom, jak o setkání mluví jeho účastníci.Akci spojenou s dodáním a použitím vakcíny Sputnik V na Slovensku hodnotí Sulík jako „jednu velkou blamáž“. Saková v souvislosti s vakcínou připomíná hmotnou odpovědnost politiků, která je tématem zejména vládního hnutí OĽaNO. V souvislosti s očkováním proti onemocnění covid-19 Sulík řekl, že se dá očkovat v pondělí 14. června. Saková zatím s očkováním čeká vzhledem k tomu, že onemocnění překonala.Oba politici u příležitosti druhého výročí inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové ocenili její působení ve funkci.Válka policistůNa televizi Markíza byl zase vysílán pořad Na tělo, kde vystupoval místopředseda Národní rady SR Juraj Blanár (Směr-SD) a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková. Pod kuratelou ministra vnitra Romana Mikulce podle Blanára existuje koordinovaná skupina profesionálních kajícníků či svědků. Ti pak donášejí na lidi, které je potřeba okamžitě zatknout.Blanár v pořadu hovořil o rozvratu bezpečnostních složek na Slovensku, o válce policistů či o zasahování do vyšetřování. To, že se v zemi děje něco vážného, podle něj dosvědčuje i setkání vrcholných představitelů státu v prostorách Slovenské informační služby (SIS). Orgány činné v trestním řízení podle místopředsedy parlamentu nejednají tak, jak by měly. Ministryně spravedlnosti deklarovala, že předmětem setkání v SIS nebyly živé případy. Jeho účastníci, jak tvrdí, dostali zpravodajské informace, ale žádné důkazy. I při zpravodajské informaci, která podle ní koluje, není zřejmé, kolik z ní má základ v důkazech, které mohou být podány na prošetření orgánům činným v trestním řízení. Podle jejích slov je potřeba zlepšit informovanost veřejnosti, jak se v jednotlivých vyšetřovaných případech jedná. „Aby každý rozuměl, na základě čeho začalo a na základě čeho skončilo vyšetřování. Aby se věřilo tomu, že proces je spravedlivý,“ upřesnila. Blanár však tvrdí, že koalice měla problémy a ty pokračují dále. Myslí si, že vláda řádně nedokončí své funkční období. Podle jeho slov vláda pokračuje v chaosu a hádání se. Kolíková na to reagovala tím, že v koalici nemusí být jednotný názor na všechno a přirozeně proto dochází k diskusi. Ve všech důležitých věcech se však podle jejích slov vždy dohodli.Manipulace výpovědíPřed nedávnem na Slovensku vypukl skandál s manipulací výpovědí takzvaných kajícníků, kteří spolupracují s vyšetřovateli výměnou za zrušení trestu. Z uniklé zprávy slovenské tajné služby SIS totiž vyplývá, že „univerzální svědkové“ dostávají od příslušníků policie informace o trestním řízení. Zároveň dochází ke koordinaci jejich výpovědí, aby se navzájem potvrzovaly.Na tuto skutečnost údajně dříve upozorňoval někdejší šéf SIS Vladimír Pčolinský, který však byl krátce poté 11. března zadržený na základě svědectví dvou kajícníků a obviněn z korupce.Kvůli podezření z nekalých praktik vyšetřovatelů svolal nynější premiér Eduard Heger (OĽaNO) 17. května tajnou schůzku nejvyšších ústavních činitelů a představitelů orgánů v trestním řízení. Když se informace o jednání dostala na veřejnost, předseda parlamentu Boris Kollár svolal mimořádnou schůzi, na které poslancům přečetl zprávu SIS.Když byla zjištění ze zprávy předána policejní inspekci, její šéf Adrian Szabó byl rovněž zadržen a obviněný z korupce. Vláda poté souhlasila s odvoláním ředitele inspekce.

