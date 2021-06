https://cz.sputniknews.com/20210613/v-cervenci-nas-ceka-rozvolneni-v-kulture-podle-premiera-bude-moci-byt-2000-lidi-uvnitr-a-5000-venku-14827372.html

V červenci nás čeká rozvolnění v kultuře. Podle premiéra bude moci být 2000 lidí uvnitř a 5000 venku

V červenci nás čeká rozvolnění v kultuře. Podle premiéra bude moci být 2000 lidí uvnitř a 5000 venku

Počínaje červencem by mělo dojít k většímu rozvolnění v kultuře. Jak uvedl premiér Andrej Babiš ve svém pořadu s názvem Čau, lidi, venku by mohlo být až pět... 13.06.2021, Sputnik Česká republika

Premiér uvedl, že Rada vlády pro zdravotní rizika a kabinet budou v pondělí hovořit o nošení roušek ve školách.Premiér se ve svém pořadu nevyhnul ani tématu očkování. Zmínil, že se může stát, že s podzimem přijde i nová vlna koronaviru. Podle jeho slov je však očkování opravdu jediné řešení, pakliže by nepřišla nová mutace, na kterou by očkování neplatilo.Kromě toho připomněl, že již 50 procent dospělé populace nad 16 let je již naočkováno jednou dávkou vakcíny. Zároveň vyzval všechny, kteří se nechtějí doočkovat vakcínou AstraZeneca, aby se doočkovat nechali.Připomeňme, že od 8. června zatím platí, že na kulturních akcích může být 1000 lidí vevnitř a 2000 venku. Došlo ke sjednocení podmínek testování v kultuře s restauracemi, přičemž na kulturních akcích lze konzumovat pouze občerstvení formou bufetu či bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti. Nutno podotknout, že od zítřejšího dne (pondělí 14. června) bude již kapacita venku bez omezení, avšak vnitřní sály budou moci být využity jen z poloviny. Co se roušek ve školách týče, žáci a učitelé je nemusí nosit během výuky ve většiny krajích. Výjimku tvoří jen Jihočeský, Zlínský a Liberecký kraj. Roušky však musí mít lidé zakryté během přestávek a ve společných prostorách škol. Vojtěch o výuce v respirátorechČeský ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v sobotu ve velkokapacitním centru v Ústí nad Labem nechal očkovat. Poté řekl, že ve školách v Libereckém, Zlínském a Jihočeském kraji podle všeho žáci nebudou muset nosit během výuky respirátory.Rozhodovat o tom bude v pondělí vláda. Od úterý byla povinnost nošení respirátorů ve třídách zrušena v celé České republice, s výjimkou zmíněných třech krajů.Zlínský, Jihočeský a Liberecký kraj byly jedinými, kde byl počet nakažených za minulý týden na 100 tisíc obyvatel vyšší než 30. V současnosti se ale tato hodnota pohybuje pod hodnotou 25.Vojtěch uvedl, že když se tato tendence i dál zachová a v pondělí data ukážou klesající počty, tak již od úterý nebudou žáci v těchto třech krajích muset nosit respirátory a připojí se tak k ostatním.

