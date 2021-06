https://cz.sputniknews.com/20210613/zuzana-caputova-nepovazuje-schuzku-v-sis-za-chybu-znovu-by-ale-na-takovou-schuzku-nepristoupila-14824570.html

Zuzana Čaputová nepovažuje schůzku v SIS za chybu, znovu by ale na takovou schůzku nepřistoupila

Zuzana Čaputová nepovažuje schůzku v SIS za chybu, znovu by ale na takovou schůzku nepřistoupila

13.06.2021

Slovenská prezidentka uvedla, že svoji účast na schůzce v SIS nepovažuje za chybu. Nešlo podle ní o nepromyšlený krok. Přiznala se ale, že na takový formát schůzky by již v budoucnu asi nepřistoupila.„Nemohla jsem se nezúčastnit, nakolik jsem dostávala informace od zpravodajské služby. Když premiér Eduard Heger nabídl schůzku, přijala jsem ji,“ řekla Čaputová.Schůzka podle ní nebyla tajná, ale mrzí ji, že během ní došlo k úniku informací, jež měly utajovaný charakter. Zdůraznila, že na schůzce v SIS se neposuzovaly živé kauzy. „Kdyby byl jen náznak na to, tak se zvedám a odcházím,“ řekla.Při informování ohledně této schůzky podle Čaputové není oddělena rovina faktů a interpretací a překvapuje ji, s jakou drzostí jsou konstatovány některé závěry. Prezidentka míní, že když při šetření závažných trestních činů docházelo k ovlivňování, je nezbytné tuto skutečnost prošetřit.Slovenská prezidentka řekla, že se nyní na Slovensku děje nevídaná očista policie, prokuratury i soudů.Zprávu SIS, kterou četli poslancům Národní rady SR, nazvala abstraktem z několika zpravodajských informací.To, že momentálně na Slovensku dochází ke stíhání vlivných lidí, Čaputová považuje za velkou věc. Jakékoliv podezření je podle ní třeba prošetřit.V rozhovoru se také zmínila o tom, že již dlouho se mluvilo o potřebě reformovat SIS a přebudovat Úřad inspekční služby ministerstva vnitra.„Chybí subjekty na kontrolu těchto služeb. Je to zanedbaná oblast,“ přiznala.Schůzka v SISTajná schůzka slovenských politických špiček se konala 17. května v centrále Slovenské informační služby SIS. Schůzka sezval premiér Eduard Heger a účastnili se na ní prezidentka Zuzana Čaputová, předseda parlamentu Boris Kollár, premiér Eduard Heger, ministr vnitra Roman Mikulec, ministryně spravedlnosti Márie Kolíková, generální prokurátor Maroš Žilinka, speciální prokurátor Daniel Lipšic, šéf SIS Michal Aláč, policejní prezident Peter Kovařík a šéf inspekce ministerstva vnitra Adrián Szabó.Schůzka vyvolala kritiku ze strany opozice, která se domnívala, že ta sloužila prostředkem, jak řešit situaci, která se koalici začala vymykat z rukou při používání nekalých praktik a manipulací výpověďmi takzvaných kajícníků.Když se informace o konání schůzky v SIS dostaly na veřejnost, předseda parlamentu Boris Kollár svolal mimořádnou schůzi, na které poslancům přečetl zprávu SIS. Když byla zpráva předána policejní inspekci, její šéf Adrian Szabó byl zadržen a obviněn z korupce.Opozice chce v této souvislosti odvolat také ministra vnitra Romana Mikulce. Návrh podal opoziční Směr-SD. Opozice se domnívá, že Mikulec byl zapleten do manipulování vyšetřování několika kauz. Tato skutečnost měla plynout ze správy SIS. Koalice avizovala Mikulcovi svoji podporu.

