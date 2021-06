https://cz.sputniknews.com/20210614/americka-letajici-letadlova-lod-dostane-nove-schopnosti-14826031.html

Americká létající „letadlová loď“ dostane nové schopnosti

Létající letadlovou loď by Američané mohly mít již v blízké budoucnosti, píše portál The Drive. Nyní se pracuje na zvýšení jejího potenciálu. Americká agentura DARPA zkoumá možnost, aby personál obsluhující bezpilotní stroje na palubě nesoucího letounu měl možnost měnit jejich užitečné zatížení.Steve Fendley, prezident divize bezpilotních prostředků společnosti Kratos, uvedl, že americká vláda zvyšuje požadavky na projekt. „Nyní chtějí přezbrojovat Gremlins ve vzduchu a znovu je vypouštět, takže ty nebudou plnit pouze jednu misi,“ dodal.Jednou z variant nákladu, který nové drony v rámci programu ponesou, budou s největší pravděpodobností i zbraňové systémy. Sama americká agentura DARPA uvádí, že drony X-61A budou moci nést různé užitečné zatížení – výzvědné senzory, systémy radioelektronického boje či malé bojové hlavice. Aparáty jsou údajně schopné působit samostatně v rámci roje.V rámci programu Gremlins je vyvíjen bezpilotní stroj X-61. Jedná se o poměrně malý dron o délce 4,2 metru s rozpětím křídel 3,5 metrů. Letoun by měl být schopen nést 65 kilogramů užitečného zatížení. Je poháněn jedním proudovým motorem, který mu umožňuje dosáhnout rychlosti okolo 700 kilometrů za hodinu.První let tohoto stroje proběhl v lednu loňského roku. Nacházel se přitom po celou dobu v bezprostřední blízkosti svého nosiče, jimž byl dopravní stroj C-130.Podle portálu se Američané pokusily stroj v říjnu loňského roku zachytit pomocí manipulátoru. Experiment však skončil neúspěšně.Dotankování za letuBěhem prvního týdne června jsme informovali o prvním dotankování za letu, které bylo provedeno dronem.„Během zkušebního letu MQ-25 úspěšně vytáhl hadici ... a bezpečně přečerpal palivo do amerického letadla F/A-18 Super Hornet, což dokazuje schopnost mq-25 stingray plnit svůj hlavní úkol, to znamená doplňování paliva ve vzduchu,“ uvádělo se v prohlášení. Společnost označila úspěšné zkoušky za „historickou událost“.Předtím se uvádělo, že Boeing podepsal s Pentagonem smlouvu na výrobu a dodávku prvních čtyř leteckých bezpilotních tankerů pro potřeby amerického vojenského námořnictva. Hodnota kontraktu je 805 milionů USD. Termín splnění zakázky je srpen 2024.

