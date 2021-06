https://cz.sputniknews.com/20210614/andrej-babis-vytahl-dalsi-spinu-na-piraty-a-vy-vite-co-je-polyamorie-14829110.html

Andrej Babiš vytáhl další špínu na Piráty. A vy víte co je polyamorie?

Andrej Babiš vytáhl další špínu na Piráty. A vy víte co je polyamorie?

Český premiér Andrej Babiš se ve svém pořadu Čau lidi věnoval otázce stanoviska Pirátské strany k migraci. Dotknul se však tématu epidemie a důležitosti... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T11:12+0200

2021-06-14T11:12+0200

2021-06-14T11:12+0200

česko

piráti

omluva

andrej babiš

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13263162_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_89af16520814274f8e117b517b224ff6.jpg

Premiér Andrej Babiš ve svém pořadu opět obyvatele přesvědčoval, že když se chceme vrátit k normálnímu životu, je nezbytné nechat se očkovat. Dobrou zprávou ale je, že epidemie zpomaluje. Babiš zdůraznil, že je nezbytné monitorovat objevení mutací a dále sekvenovat, aby se předešlo možnému nebezpečí.Dotknul se také toho, jak to bylo s hokejistou Jaromírem Jágrem, který se odmítl stát tváří očkování. Nedávné jednání ve Sněmovně o vyhlášení nedůvěry vládě skončilo roztržkou mezi Piráty a Andrejem Babišem. Piráti za vyjádření Andreje Babiše požadují omluvu a hrozí mu soudem. Andrej Babiš se omluvit nehodlá, protože míní, že není za co.Nedávno Babiš uveřejnil komentář, ve kterém podrobně vysvětluje, že Piráti opravdu vítají migranty a jako důkaz předložil stanovisko Pirátů k migraci z roku 2020.„Já nevidím důvod se omlouvat, protože tahle skupina lidí je velké ohrožení našeho života a naší kultury,“ uvádí dál Babiš.Při této příležitosti zmínil další z návrhů Pirátské strany. Podle Babiše měl pan Ferjenčík v plánu uzákonit polyamorii. Uvedl, že daný rozhovor byl uveřejněn, ale následně zmizel. „Určitě víte, že máme účelovou cenzuru,“ uvedl Babiš.„Nevěděl jsem, co to je, tak jsem to chtěl zjistit. Ono je to mnoholáska. Lidi mají různé vztahy, a několik jich žije společně, což z hlediska morálky nevím, není to asi úplně ideál,“ vysvětluje Babiš.Premiéra by ale zajímalo, že když mají Piráti takové věci v programu, jak by mohli sestavit koalici například s KDU-ČSL.Premiér doufá, že příští týden by mohl ve Sněmovně být schválen ústavní dodatek Listiny základních práv a svobod, který by zakotvil právo zbraní bránit svůj život a životy jiných. Babiš doufá, že by tento návrh mohl projít ještě do začátku prázdnin a zmínil, že k jeho zdržení opět došlo kvůli Pirátům.Podle slov premiéra totiž jeden z pirátských poslanců přišel se svým vylepšením a chtěl návrh rozšířit na celou listinu práv.„Takže to jsou zase takové šílené nápady, které, doufejme, neprojdou,“ dodal Babiš.Babiš a PirátiPremier Babiš čelí kauze kvůli Pirátům. Piráti totiž hrozí Babišovi soudem kvůli jeho výrokům ve Sněmovně a na Twitteru. V předžalobní výzvě ho proto vyzvali k omluvě. Čas měl premiér do neděle.Šéf Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že se Babišovou „útočnou kampaní“ inspirovat nehodlají. Premiér je podle něj zoufalý z klesajících preferencí a svým agresivním přístupem chce situaci zachránit.Babiš se ale k omluvě příliš nemá. V útocích na své konkurenty pokračuje a minulý týden uvedl, že ho krok Pirátů pobavil.Piráti obviňují Babiše z toho, že šíří lži o tom, že chtějí zdaňovat přebytečné metry a nastěhovat do domácností migranty.V předžalobní výzvě Piráti požadují, aby se Babiš za tyto výroky omluvil. Podle nich jimi straší seniory a chce, aby ho volili. Ve čtvrtek Babiš ve své kritice vůči opozici pokračoval. Obvinil ji, že stojí za rezolucí Evropského parlamentu, která odsuzuje jeho údajný střet zájmů.

https://cz.sputniknews.com/20210613/soud-rozhodl-ze-se-ma-babis-omluvit-senatorovi-wagenknechtovi-premier-se-vsak-pry-planuje-odvolat--14828140.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, omluva, andrej babiš, konflikt