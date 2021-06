https://cz.sputniknews.com/20210614/bezpecnostni-analytik-k-zasahu-policejni-inspekce-v-naka-rozehrava-se-velice-nebezpecna-hra-14814820.html

Bezpečnostní analytik k zásahu policejní inspekce v NAKA: Rozehrává se velice nebezpečná hra

Bezpečnostní analytik k zásahu policejní inspekce v NAKA: Rozehrává se velice nebezpečná hra

Bezpečnostní analytik a bývalý náčelník české Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor se vyjádřil ke čtvrtečnímu zásahu policejní inspekce v Národní... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Policejní inspekce ve čtvrtek zasahovala v Národní kriminální agentuře a kvůli podezření z manipulace procesy přes koordinaci výpovědí kajícníků zajistila několik vyšetřovacích spisů, které se týkají korupce policistů.Analytik uvedl, že má již delší dobu pocit, že v rámci policie i části policie se SIS dochází k soupeření nějakých frakcí. To, že je ředitel SIS politickým nominantem předsedy slovenského parlamentu Borise Kollára, může vypadat jako snaha zastavit stíhání Vladimíra Pčolinského (bývalý ředitel SIS, pozn. red.). Dále uvádí, že by opravdu nemělo docházet k zásahům do živých spisů. Takový úkon ze strany inspekce ale vyžaduje rozhodnutí prokurátora.Navíc nejsou jednotní ani dva nejdůležitější prokurátoři Slovenska. Generální prokurátor Maroš Žilinka vidí náznaky vážného konfliktu v bezpečnostních složkách. Speciální prokurátor Daniel Lipšic ale uvádí, že inspekce zasahovala účelově, protože se někdo snaží mařit trestná stíhání.Šándor v této souvislosti uvádí, že již dříve upozorňoval na to, že kajícníci můžou být využíváni a můžou být manipulováni policií na dodávání informací do trestních spisů, které policie nemá a můžou se jí hodit.Dodává, že se rozehrává velice nebezpečná hra, která má dvě konotace. Jedna se týká obyvatel, kteří doufají ve změny v bezpečnostních složkách. Druhou je, že vláda v čele s Eduardem Hegerem nemusí vydržet do konce volebního období. Kdyby podle něj došlo k předčasným volbám, mohlo by dojít k nějaké odvetě. „Bezpečností sbory potřebujeme na to, aby střežily vnitřní i vnější bezpečnost Slovenska a ne, aby bojovaly mezi sebou a zavíraly své prominenty do vyšetřovacích vazeb. To mi přijde jako nebezpečný trend,“ uvádí dál Šándor.Jak by se podle analytika mohla situace v bezpečnostních sborech vyřešit?Podle Šándora to nebude jednoduché. Podmínkou by bylo, aby v čele policie, Generální a speciální prokuratury a SIS stáli lidi, kteří by skutečně měli zájem očistit slovenskou společnost.Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec bude v úterý v Národní radě čelit odvolávání z funkce. Podle Šándora by ministr vnitra neměl nést politickou odpovědnost za tuto situaci. Činnost policie podle něj dozoruje prokuratura. Ministr vnitra by proto neměl zasahovat do konání NAKA.Zásah inspekce v NAKAVe čtvrtek před polednem zasahovali inspektoři Inspekční služby Ministerstva vnitra v Národní kriminální agentuře (NAKA). Inspektoři si vyžádali vyšetřovací spisy k některým živým kauzám, na kterých pracuje vyšetřovací tým pod vedením Jána Čurily.Zásah inspekční služby přišel jen týden poté, co NAKA zadržela šéfa policejní inspekce. Přitom ještě den předtím slovenský ministr vnitra Roman Mikulec po jednání vlády oznámil, že policejní inspekce funguje normálně.Před nedávnem ovšem vypukl skandál s manipulací výpovědí takzvaných kajícníků, kteří spolupracují s vyšetřovateli výměnou za zrušení trestu. Podle informací slovenského Denníku N zásah s touto aférou souvisí.Z uniklé zprávy slovenské tajné služby SIS totiž vyplývá, že „univerzální svědkové“ dostávají od příslušníků policie informace o trestním řízení. Zároveň dochází ke koordinaci jejich výpovědí, aby se navzájem potvrzovaly.Na tuto skutečnost údajně dříve upozorňoval někdejší šéf SIS Vladimír Pčolinský, který však byl krátce poté 11. března zadržený na základě svědectví dvou kajícníků a obviněn z korupce.Kvůli podezření z nekalých praktik vyšetřovatelů svolal nynější premiér Eduard Heger (OĽaNO) 17. května tajnou schůzku nejvyšších ústavních činitelů a představitelů orgánů v trestním řízení. Když se informace o jednání dostala na veřejnost, předseda parlamentu Boris Kollár svolal mimořádnou schůzi, na které poslancům přečetl zprávu SIS.Když byla zjištění ze zprávy předána policejní inspekci, její šéf Adrian Szabó byl rovněž zadržený a obviněný z korupce. Vláda v úterý souhlasila s odvoláním ředitele inspekce.

