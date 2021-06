https://cz.sputniknews.com/20210614/biden-situace-na-donbasu-nezabrani-vstupu-ukrajiny-do-nato-14837935.html

Biden: Situace na Donbasu nezabrání vstupu Ukrajiny do NATO

Biden: Situace na Donbasu nezabrání vstupu Ukrajiny do NATO

Americký prezident Joe Biden kromě toho uvedl, že rozhodnutí o vstupu Ukrajiny do NATO bude záviset na tom, zda bude schopna splnit kritéria aliance a vyřešit problém korupce.Americký prezident zdůraznil, že rozhodnutí o přijetí Ukrajiny do NATO nebude záviset jen na něm, ale také na tom, jak budou členové aliance hlasovat.Zdůraznil, že do té doby, než Ukrajina přesvědčí alianci, že splňuje všechna kritéria, USA učiní vše pro to, aby „země mohla zajistit svou fyzickou bezpečnost“.Vedoucí představitelé NATO na summitu aliance v Bruselu v pondělí podpořili právo Ukrajiny a Gruzie na vstup do aliance, deklarovali potřebu pokračovat v reformách, avšak neuvedli termíny možného vstupu těchto zemí do organizace.Různá prohlášeníPřipomeňme, že před několika dny informoval portál Axios o tom, že Bílý dům a oficiální Kyjev zveřejnily různá prohlášení o obsahu telefonického rozhovoru Joe Bidena a Volodymyra Zelenského, kancelář ukrajinského prezidenta později opravila špatný výklad slov prezidenta USA o členství Ukrajiny v NATO.V původní verzi tiskové zprávy kanceláře Zelenského se tvrdilo, že Biden promluvil o důležitosti poskytnutí Kyjevu akčního plánu ohledně členství v NATO.V Bílém domě však zdůraznili, že americký prezident podobné prohlášení neučinil. V tiskové zprávě ukrajinského lídra je nyní jiná formulace: „Volodymyr Zelenskyj zdůraznil důležitost poskytnutí ukrajinskému státu akčního plán ohledně členství v NATO.“Členské státy NATO na summitu v Bukurešti v roce 2008 potvrdily, že Gruzie a Ukrajina mají právo na členství v alianci, zároveň však bylo rozhodnutí odloženo na neurčito. V posledních měsících ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vytáhl otázku o vstupu země do NATO. Podle něj je to jediná cesta k ukončení konfliktu na Donbasu. V Kremlu na to poznamenali, že podobné kroky pouze prohloubí vnitřní problémy Ukrajiny, pro občany samozvaných republik je připojení k alianci zcela nepřijatelná perspektiva.Konflikt na DonbasuUkrajinská vláda a západní země dříve opakovaně obviňovaly Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny, jejíž vláda v dubnu r. 2014 zahájila vojenskou operaci proti samozvaným republikám Doněcké lidové republice a Luhanské lidové republice. Rusko obvinění odmítá a označuje ho za nepřípustné. Moskva opakovaně prohlašovala, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem na tom, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi. V Rusku prohlásili, že neposkytovali vojenskou techniku, střelivo, ani jinou pomoc donbaské domobraně a obvinění z údajné přítomnosti ruské armády na Donbasu jsou neopodstatněná.Kromě toho Západ vyjádřil znepokojení nad údajným zesílením „agresivních akcí“ ze strany Ruska. Ve Washingtonu hovořili o eskalaci „ruské agrese“ a pohybu ruských vojsk na Krymu a na východní hranici Ukrajiny. Moskva k tomu uvedla, že Rusko přesunuje vojska na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.

