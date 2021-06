https://cz.sputniknews.com/20210614/bitcoin-prudce-vzrostl-pote-co-musk-rekl-ze-tesla-bude-prijimat-jejich-platby-14830401.html

Bitcoin prudce vzrostl poté, co Musk řekl, že Tesla bude přijímat jejich platby

Zakladatel Tesly a SpaceX, miliardář Elon Musk, vysvětlil, za jakých podmínek Tesla přijme platbu bitcoiny. Příspěvek zveřejnil na svém twitterovém účtu. 14.06.2021

V květnu americká společnost Tesla pozastavila prodej svých vozů za bitcoiny kvůli použití fosilních paliv k těžbě kryptoměn, zejména uhlí.Hodnota bitcoinu na pozadí tohoto prohlášení překročila hranici 39 tisíc dolarů, růst byl asi 10 %.Dříve tweety Elona Muska na podporu bitcoinu silně ovlivnily kotace kryptoměny, včetně toho, když Musk zmínil bitcoin ve svém titulku na své stránce na Twitteru v lednu tohoto roku.Co čeká bitcoin?Dříve ruská agentura Prime zveřejnila článek o tom, co bude s bitcoinem. Od začátku roku to nemá hlavní kryptoměna světě, bitcoin, lehké. V průběhu dubna se její cena zvýšila do 60 tisíc dolarů za jednotku. Následně byl rychlý vzlet ale vystřídán prudkým přistáním. Bitcoin se nyní prodává za cenu 30-40 tisíc dolarů za minci. Nikdo z expertů přitom nemůže předpovědět, co přesně bude dál. Podle agentury, nejsou žádné pochybnosti o tom, že svět kryptoměn bude dále růst spolu s jejich kapitalizací.Prognózy ceny bitcoinu dosahující 100 či dokonce 500 tisíc dolarů za minci přitom vyvolávají další horečku. A to začíná zneklidňovat vlády, neboť v jistém momentu by se tradiční měny mohly ocitnout úplně mimo hru. Z druhé strany ovšem majitelé bitcoinu se jednoho dne mohou ocitnout v situaci, kdy nebudou mít vůbec nic, protože nadšení z digitálních měn může prostě skončit.V roce 2020 byl proveden průzkum, podle něhož okolo 20 % ze 66 centrálních bank přemýšlejí o vytvoření státních digitálních měn v průběhu nejbližších několika let. Bitcoin dnes, díky svém omezené nabídce, získává podobu digitálního zlata a mnozí lidé v něm hledají „bezpečný přístav“, kde je možné skrýt se od inflace.

