https://cz.sputniknews.com/20210614/cssd-jste-uspesne-poslal-ke-dnu-lide-hamacka-zkritizovali-kvuli-nove-predvolebni-kampani-14834030.html

„ČSSD jste úspěšně poslal ke dnu.“ Lidé Hamáčka zkritizovali kvůli nové předvolební kampani

„ČSSD jste úspěšně poslal ke dnu.“ Lidé Hamáčka zkritizovali kvůli nové předvolební kampani

Sociální demokraté podporují zmrazení platů ústavních činitelů pro příští rok, uvedl dnes novinářům předseda strany Jan Hamáček. Jeho strana má však nadále... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T16:46+0200

2021-06-14T16:46+0200

2021-06-14T16:46+0200

parlamentní volby

politik

volební kampaň

čssd

politika

jan hamáček

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/13481434_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_946b4bbeb326aba3504383c081b6d684.jpg

Připomeňme, že v loňském roce parlament rozhodl o tom, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou v tomto roce na loňské úrovni. Cílem bylo snížení výdajů státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru. Premiér Babiš pokládá očekávaný růst platů v příštím roce, který by měl podle něj představovat nejméně 5,9 procenta, za nepřijatelný. Podle poslaneckého návrhu by tak platy měly zůstat na nynější úrovni. Předseda sociálních demokratů uvedl, že záměr zmrazit platy strana podporuje a bude pro něj hlasovat i ve Sněmovně. „Ale máme problém s tou částí návrhu, kdy pro nás nepochopitelně přišel premiér s novým způsobem výpočtu,“ dodal.Platová základna, od které se následně odvíjejí platy jednotlivých činitelů, se totiž podle platného zákona vypočítá jako násobek průměrné hrubé mzdy na přepočtené osoby v celém hospodářství.Premiér chce, aby se platová základna za daný rok násobila indexem růstu mezd podle vývoje v předminulém roce proti tomu, na který se základna počítá. Pakliže by došlo k poklesu mezd v ekonomice, pak by zůstala platová základna na stejné úrovni, avšak v dalším roce by se o ně růst platů očistil. Kritika na sítiNutno podotknout, že ministr vnitra Jan Hamáček zveřejnil na sociální síti příspěvek, který si však ani zdaleka nevysloužil jen pozitivní reakce.Pokračoval s tím, že proto navrhují zákon omezit procento agenturních pracovníků na 10 procent. Zbytek zaměstnanců by tak muselo být podle Hamáčka zaměstnáno v řádném pracovním poměru. Reakce sledujících byly různorodé. Karel Carva s kritikou nešetřil. „20 let jste v politice, 15 let poslancem a myslíte, že na vaši předvolební kampaň natáhnete nějaké voliče? ČSSD jste úspěšně poslal ke dnu. Teď to chcete zachraňovat? Vaše příspěvky na FB vaši stranu připraví o zbytek voličů,“ napsal.„Vzdej to, Hami. Těmahle kecama odradíš i to 1 procento lidí, co vás budou volit. Teď je pozdě psát líbivé kecy, a to beztak jen proto, že je před volbama,“ zapřemýšlel Martin Sosna. „Ááá, boj o koryta začíná,“ napsal František Němec. „A že zrovna teď, před volbami?“ zeptal se Petr Starý.

https://cz.sputniknews.com/20210608/ceske-vnitro-odmitlo-ochranu-disidentovi-z-beloruska-hamacek-s-rozhodnutim-sveho-resortu-nesouhlasi-14775456.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

parlamentní volby, politik, volební kampaň, čssd, politika, jan hamáček, volby