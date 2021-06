https://cz.sputniknews.com/20210614/do-cerneho-more-vpluly-dve-lode-nato-14831609.html

Do Černého moře vpluly dvě lodě NATO

Do Černého moře vpluly dvě lodě NATO

Dvě válečné lodě NATO vyzbrojené řízenými střelami vpluly do Černého moře. Takovou informaci zveřejnilo Velitelství národní obrany. 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T15:02+0200

2021-06-14T15:02+0200

2021-06-14T15:02+0200

svět

lodě

torpédoborec

černé moře

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/863/59/8635931_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_27c13751389c01905cd856546c65540f.jpg

Jedná se o torpédoborec s řízenými střelami Defender britského námořnictva a fregatu Everton nizozemského námořnictva.Jsou sledováni silami Černomořského námořnictva.O den dříve vplul torpédoborec amerického námořnictva do oblasti Černého moře. Nutno podotknout, že takové situace se dějí pravidelně.V lednu tam „zavítaly“ dva torpédoborce - Porter a Donald Cook. V NATO tento krok vysvětlili „nárůstem vojenské síly“ Ruska.V reakci na to Moskva uspořádala cvičení, která zahrnovala námořní boj.V březnu do těchto vod vplul také torpédoborec Thomas Hudner a křižník Monterey a v květnu fregata pobřežní stráže Hamilton.Rusko opakovaně uvedlo, že přítomnost vojáků z jiných oblastí v Černém moři nepřispívá ke stabilitě.Konvence z Montreux, podepsaná v roce 1936, omezuje pobyt válečných lodí nečernomořských států v Černém moři po dobu tří týdnů. Dokument rovněž stanoví, že ve vodní oblasti může být současně až devět takových lodí s celkovou tonáží nejvýše 30 tisíc tun.

https://cz.sputniknews.com/20210609/zapad-vzdy-ignoroval-vsechny-obavy-ruska-putin-nevyloucil-ze-se-ukrajina-zahy-stane-clenem-nato-14786702.html

https://cz.sputniknews.com/20210611/velvyslanectvi-ruska-v-usa-obvinilo-nato-z-provokaci-na-cviceni-baltops-14800263.html

černé moře

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lodě, torpédoborec, černé moře, nato