Do hotelu v Petrohradě, kde jsou ubytováni slovenští fotbalisté, byly povolány pohotovostní služby

Fotbalisté slovenského národního týmu nebyli zraněni v důsledku požáru v hotelu Evropa v Petrohradu. Takovou informaci Sputniku potvrdila mluvčí hotelu. 14.06.2021, Sputnik Česká republika

K požáru došlo v hotelu Evropa, který se nachází v centru Petrohradu. Když vypukl požár, byli hráči evakuováni ze čtvrtého patra budovy do prvního a umístěni do bezpečné místnosti. K samotnému požáru došlo v kuchyni: hořely sporák a trouba, na nichž se vznítily tukové usazeniny. Plocha požáru byla dva metry čtvereční.Nádherná budova je momentálně domovem slovenské fotbalové reprezentace, která v pondělí odehraje zápas na mistrovství Evropy proti Polákům.„Hotel Evropa funguje normálně, nikdo nebyl zraněn, včetně slovenských fotbalistů,“ uvedla mluvčí hotelu.K čemu požár bývá dobrýNa začátku února policisté po požáru bytu v Praze odhalili varnu na výrobu drog. K incidentu došlo v noci a byl při něm zraněn jeden muž, pravděpodobně šlo o člověka, který drogy vyráběl.Hasiči k požáru vyjeli do ulice Kollárova v pražském Karlíně, nahlášen byl kouř z okna.Hasiči museli do bytu proniknout násilně, protože přítomný muž bránil jejich zásahu. Policisté po požáru pochopili proč.„Po požáru byly v bytě nalezeny potřeby pro výrobu drog. Během úterý na místě budou pracovat kriminalisté a zajišťovat další stopy. Muž byl převezen do nemocnice,“ uvedla portálu mluvčí policie Violeta Siřišťová.Zraněný muž byl v doprovodu policistů převezen do nemocnice. Nikdo další zraněn nebyl. Muž je cizinec a zatím nebyl z ničeho obviněn.

