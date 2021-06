https://cz.sputniknews.com/20210614/eriksen-promluvil-po-kolapsu-jaka-byla-jeho-prvni-slova-14835032.html

Eriksen promluvil po kolapsu. Jaká byla jeho první slova?

Už se ví, jaká byla první slova záložníka dánského národního fotbalového týmu Christiana Eriksena, který zkolaboval v sobotu přímo na zápase.

„Více se bál o nás, typický křesťan. Řekl, že si toho málo pamatuje a že si dělá starosti o tým. To jsou oni – velcí hráči a velké osobnosti. Řekl nám, že chce, abychom pokračovali ve hře,“ řekl hlavní trenér Dánů.Kardiolog Scott Murray 13. června vyhodnotil vyhlídky na Eriksenův návrat k fotbalu. Lékař se domnívá, že po incidentu bude sportovec pravděpodobně nucen ukončit svou profesionální kariéru.Po incidentu se záložníkem Christianem Eriksenem byla dánským hráčům poskytnuta psychologická pomoc. Sdělili to zástupci dánského týmu na speciální tiskové konferenci.„Po hře nám byla poskytnuta pomoc od psychologů. Hráči měli možnost podělit se o své pocity a dojmy s profesionály. Děkuji za tuto pomoc. Posílí nás to,“ řekl sportovní ředitel dánského svazu Peter Möller. Kromě toho si myslí, že rozhodnutí pokračovat v zápase mezi národními týmy Dánska a Finska bylo chybné.Dne 12. června ztratil během zápasu s finským týmem Eriksen vědomí. Fotbalista spadl na trávník bez cizího zavinění. Zápas byl přerušen za stavu 0:0. Sportovci byla poskytována první pomoc na hřišti po dobu asi 15 minut, poté byl odnesen na nosítkách a převezn do nemocnice. Když přišel k vědomí, rozhodlo se, že se zápas dohraje. Finové zvítězili se skóre 1:0.EURO 2020Fotbalový turnaj Mistrovství Evropy 2020 odstartoval v pátek v Římě zahajovacím utkáním mezi domácí Itálií a Tureckem, Italové zvítězili 3:0. V sobotu byly na programu tři zápasy. Odpolední zápas Wales-Švýcarsko (1:1), podvečerní Dánsko-Finsko (0:1) a den skončil zápasem Belgie a Ruska (3:0).Česká reprezentace se ve skupině utká se Skotskem, Chorvatskem a Anglií. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si ve svém prvním zápase v základní skupině D změřili své síly s domácím Skotskem. A podle sportovních expertů šlo o klíčový zápas vzhledem k postupu ze skupiny D. Jednoznačným hrdinou zápasu je Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly a český tým vyhrál nad Skotskem 2:0.Slovensko čekají zápasy s Polskem, Španělskem a Švédskem. I Slováci začnou turnaj v pondělí 14. června, od 18:00 se postaví proti Polsku.

