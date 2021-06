„Hraničí to téměř se zázrakem,“ řekli bavorští policisté o akci českého turisty v teniskách

https://cz.sputniknews.com/20210614/hranici-to-temer-se-zazrakem-rekli-bavorsti-policiste-o-akci-ceskeho-turisty-v-teniskach-14830248.html

Český turista se vydal na pěší túru v Alpách na pomezí Německa a Rakouska pouze v teniskách. Nevhodná obuv ho ale zradila a on strávil v horách dvě noci... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T12:08+0200

Český turista se vydal na túru do hor v oblasti Hohes Brett nad údolím Bluntautal v Berchtesgadenských Alpách pouze v teniskách a kraťasech. Jeho tenisky však promokly a on nebyl schopen pokračovat dál v cestě, čekal proto na pomoc. Ta dorazila v podobě vrtulníku, který ho bezpečně dopravil do údolí. Nezodpovědný turista měl velké štěstí, neutrpěl totiž téměř žádná zranění.Na výlet se český turista nevydal sám, doprovázela ho jedna žena, díky které se vše šťastně skončilo. Když muž kvůli své nedostatečné výbavě nemohl pokračovat dál, pár se rozdělil. Když se žena v neděli nedokázala muži dovolat, o celé věci informovala příslušné úřady. Kolem jedenácté hodiny večer začala záchranná akce a muže se povedlo lokalizovat termokamerou rakouského vrtulníku.K vyproštění turisty však musel být přivolán mnichovský tým, který je speciálně vycvičen k nočním záchranným akcím. Týmu se povedlo muže vysvobodit kolem druhé hodiny v noci.Muž na záchranu čekal dvě noci. To, že šlo o skutečné štěstí a muž mohl tak dlouhou dobu přečkat v takovém vybavení a neutrpět zranění, konstatovala i tamější policie.

