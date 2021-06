https://cz.sputniknews.com/20210614/jak-odpolitizovat-cesky-byznys-v-rusku-mluvi-se-o-zalozeni-podnikatelskeho-centra-v-moskve-14838188.html

Jak odpolitizovat český byznys v Rusku? Mluví se o založení podnikatelského centra v Moskvě

Jak odpolitizovat český byznys v Rusku? Mluví se o založení podnikatelského centra v Moskvě

České podniky, jejichž byznys začal doplácet na diplomatickou roztržku s Ruskem, se mohou dočkat pomoci. A je možné, že přijde už na podzim. 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T23:06+0200

2021-06-14T23:06+0200

2021-06-14T23:06+0200

česko

byznys

pomoc

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/14329528_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_10205cf7c2d2c530395a9e9bf162ca88.jpg

Ministerstvo zahraničí ČR přidělí v létě 200 tisíc eur na vytvoření obchodního centra v Moskvě, kde by společnosti z republiky mohly prezentovat své výrobky ruským partnerům a vést dvoustranná jednání.Píšou o tom Hospodářské noviny s připomínkou, že po vyhoštění téměř všech diplomatů z české ambasády v Moskvě kvůli kauze výbuchu ve Vrběticích přišly firmy nejen o pomoc s kontakty na obchodní partnery či se zařízením víz, ale i o informace o investičních projektech.Uvádí se, že resort bude usilovat o vznik nového podnikatelského centra, které by v Rusku provozovaly podnikatelské svazy.„Jednáme s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy, které přišly s myšlenkou udělat po vzoru Německa nebo Rakouska zastoupení podnikatelů přímo v Rusku,“ poznamenal Marek Svoboda z odboru ekonomické diplomacie ministerstva.Dodal, že centrum by mohlo pomáhat firmám bez politické angažovanosti. A případné diplomatické roztržky by se méně vměšovaly do ekonomických vztahů.Nevyloučil, že v případě úspěchu by podobné projekty mohly být spuštěny i v dalších zemích, kde zahraniční byznys ovlivňuje politika, například v Číně.Co na to komory a svazy?Poněkud širší pohled na takový krok má Hospodářská komora. Ta vítá zvolení Ruska pro pilotní projekt centra, přitom to nespojuje jen s politickou krizí.„Rusko bylo už od loňska často zmiňováno našimi členy jako teritorium, kde hrozí ztráta projektů a kontaktů kvůli pandemii,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.Podle jeho slov je důležitým faktorem potřeba podnikatelských subjektů dělat byznys v Rusku přímo z místa.„Dávalo by to smysl i kvůli aktuální diplomatické situaci mezi Českem a Ruskem,“ doplnil Diro.Svaz průmyslu projekt také podporuje. Podle viceprezidenta Františka Chaloupeckého může hlavně pomoci firmám s vyřizováním administrativy spojené s exportem do Ruska.Poznamenává se, že některé podniky kvůli špatným vztahům s Ruskem už cítí konkrétní dopady. Není zde výjimkou ani známá brněnská firma UNIS, jejíž specializací je inženýring v petrochemii.„Měli jsme tam obchod za miliardu rublů, který byl podepsaný a který se nám rozpadá,“ neskrývá své zklamání člen představenstva Jiří Kovář. Přiznal, že ruský partner nechá UNIS dodělat část zakázky, avšak dál s ní nechce pokračovat.V publikaci se podotýká, že ztrátu kontraktů některých podniků potvrdila rovněž Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (s Ruskem a zeměmi bývalého Sovětského svazu).„Víme o několika případech z minulých týdnů, kdy českým firmám ruská strana zrušila předjednané kontrakty celkem za desítky milionů eur,“ prohlásil šéf komory František Masopust. I když podle jeho slov Rusové uvádí jiný důvod než politický, někteří partneři jasně naznačili, že k přerušení spolupráce dostali „pokyn shora“. Masopust neupřesnil, o jaké podniky se jedná, a to z důvodu jejich ochrany.Komplikací je vícRušení zakázek není jediným problémem v obchodu na ruském území, vznikají problémy s celníky.„Naši ruští partneři musí intervenovat, že zboží potřebují. Jinak by ho zadrželi,“ uvedl jeden z podnikatelů.Ani Český dům se nevyhnul restrikcím v důsledku kauzy Vrbětice. Připomíná se, že sídlo s více než 120 kancelářemi, byty, hotelem a restaurací v centru hlavního města dosud sloužilo pro ubytování a obchodní schůzky. V současné době jsou hotel i restaurace zavřené.V závěrečné části materiál upozorňuje na to, že centrum všechny problémy nevyřeší, protože velké množství údajů chystaných velkých investic nebo obchodních záměrů se s Ruskem předává stále na úrovni vlády.V této souvislosti ministerstvo průmyslu a obchodu už dříve doporučilo podnikům zvolit v Ruské federaci určitý region a začít obchodovat tam, kde je politický vliv menší.

https://cz.sputniknews.com/20210531/cesko-bude-vymahat-od-ruska-odskodneni-za-vrbetice-rekl-kulhanek-zlepseni-vztahu-s-moskvou-neceka-14684413.html

https://cz.sputniknews.com/20200305/masopust-koronavirus-nas-obchod-s-ruskem-nenakazil-zabiji-ho-politicke-skandaly-11600340.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

byznys, pomoc, rusko