Joe Biden nařídil „nepoklonit se“ Jejímu Veličenstvu. Jaká byla reakce?

Prezident Biden a první dáma Jill Bidenová se včera setkali s královnou na hradě Windsor po skončení summitu G7 v Cornwallu. Návštěva zahrnovala čestnou stráž... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Biden chválil pětadevadesátiletou královnu a poté prohlásil: „Nemyslím si, že by byla uražena, ale připomněla mi mou matku, její pohled a jen velkorysost."Bílý dům odhalil, že Biden se s královnou setkal již dříve – v roce 1982, když byl mladý senátor – a byla to jeho vlastní matka, kdo mu dal radu. V memoárech, které publikoval před několika lety, uvedl, že mu řekla: „Neskláněj se před ní."Podle zpráv se před ní v neděli nepoklonil – což někteří považovali za urážku, ale není to porušení královského protokolu.Jeden uživatel Twitteru poznamenal: „Neměli by se lidé klanět jako forma úcty ke královně? Jen jsem zvědavý."Další dodal: „Existuje důvod, proč se Biden a jeho žena nesklonili před královnou?"A třetí tvrdil: „Měli se jí klanět. Nemají žádné vychování?"Při setkání s královnou neexistují žádné povinné kodexy chování, ale mnoho lidí si přeje dodržovat tradiční formu.Pro muže je to sklonění hlavy, zatímco ženy dělají malé úklony, ale mnoho amerických vůdců dříve se rozhodlo to neudělat.Královna se od druhé světové války setkala s každým americkým prezidentem, s výjimkou Lyndona Johnsona, a došlo k řadě omylů.V roce 2018 byl Donald Trump kritizován za to, že před ní kráčel a pokládal jí ruku na záda.V roce 2009 Michelle Obamová krátce objala královnu, když si obě stěžovaly na své nohy na recepci pro skupinu světových lídrů skupiny G-20 v Londýně.A v roce 2007 George W. Bush udělal chybu, když řekl, že královna pomohla USA „oslavit dvousté narozeniny v roce 17... ", než se chytil a rychle napravil datum na 1976.Bush poté řekl: „Podívala se na mě, jak se jen matka může podívat na dítě."

