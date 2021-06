https://cz.sputniknews.com/20210614/jsou-jen-dva-duvody-kvuli-kterym-je-kralovna-alzbeta-ii-ochotna-zrict-se-trunu-14836767.html

Jsou jen dva důvody, kvůli kterým je královna Alžběta II. ochotna zříct se trůnu

Britská královna Alžběta II. uvedla dva důvody, kvůli kterým by se zřekla trůnu. Tuto informaci uvádí Daily Star s odvoláním na životopisce Matthewa Dennisona. 14.06.2021

Dennison uvedl, že královna prodiskutovala podmínky odchodu z trůnu se svojí sestřenicí Margaret Rhodesovou. Podle jeho slov Alžběta II. uvedla v dopisu, který napsala své sestřenici, že se trůnu vzdá pouze ve dvou případech, a to v případě mrtvice, nebo Alzheimerovy nemoci.Dennison ale uvedl, že je přesvědčen, že královna setrvá na trůnu až do konce života. Tento názor zastávají i další odborníci. Tomuto stanovisku zůstávali věrni dokonce i po smrti jejího manžela prince Philipa.Královský historik Hugo Vickers řekl:Stejný názor sdílí také královský expert Robert Jobson: „Myslím, že královna zůstane královnou až do samé smrti,“ řekl.Když bylo královně teprve 21 let, zapřísahala se, že celý svůj život bude sloužit monarchii a Velké Británii.Zmiňme, že včera 13. června vyšlo najevo, že královna Alžběta II. udělila rytířské tituly tvůrcům vakcíny proti covidu-19. Kromě lékařů však bylo ocenění přiděleno také pracovníkům kultury a umění, sportovcům a také lidem, kteří se věnují dobročinnosti.

