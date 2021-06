https://cz.sputniknews.com/20210614/kim-kardashianova-se-pochlubila-lamborghini-ktere-je-kompletne-potazene-jehneci-vlnou-14821360.html

Kim Kardashianová se pochlubila Lamborghini, které je kompletně potažené jehněčí vlnou

Kim Kardashianová se pochlubila Lamborghini, které je kompletně potažené jehněčí vlnou

Americká herečka a modelka Kim Kardashianová ukázala na Instagramu své auto značky Lamborghini Urus. Nebylo by na tom nic zvláštního, pokud by však vozidlo... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Nutno podotknout, že jehněčí vlnou je pokryta velká část auta. Bez pokrytí zůstala pouze světla, přední, boční, jakož i zadní autoskla, pneumatiky, pedály či palubní deska. Tento neobvyklý plyšový Urus je součástí reklamní kampaně pro značku, kterou vlastní Kardashianky.Kim Kardashianová se nechala zvěčnit u automobilu v oblečení ze stejné látky, jakou je potaženo auto. Prodej nové pohodlné kolekce dámského oblečení začne v pondělí a Urus jistě přiláká zákazníky v jednom z kalifornských butiků.Vlněné Lamborghini Urus působí opravdu nevídaným dojmem a propagace Kardashianek nezůstala bez povšimnutí. V této podobě navíc může auto jezdit i po veřejných komunikacích.Rozvod s Kanyem WestemV epizodě reality show Držte krok s Kardashians (Keeping Up With The Kardashians), která byla vysílána v televizi 4. června, promluvila Kim Kardashianová-Westová v rozhovoru se sestrami Kourtney, Khloé, Kendall a Kylie o problémech v manželství s rapperem Kanyem Westem.V pořadu, který televize E! zveřejnila na svém portálu, se čtyřicetiletá podnikatelka přiznala, že se v poslední době cítí jako smolařka.„Myslím, že si zasluhuje někoho, kdo bude podporovat jeho každé rozhodnutí, cestovat spolu s ním a přestěhuje se do Wyomingu. Já to nedokážu. Já… Nemohu. Cítím se jako smolařka. Je to třetí sňatek. Ano, jsem smolařka,“ prohlásila Kardashianová.Sestry podpořily Kim a v komentáři k epizodě promluvily o podrobnostech jejího života mimo televizi.Hvězda americké reality show požádala o rozvod letos v únoru po sedmi letech manželství. Pár má čtyři děti. Celá rodina Kardashianových její rozhodnutí podpořila. Samotný rozvod proběhl maximálně klidně. Pár měl předmanželskou smlouvu, kterou nikdo z nich nepopřel. Po oznámení rozvodu psala média o potenciálních nápadnících televizní hvězdy. Podle zpráv se Kim dnes dvoří spousta mužů, mezi kterými jsou členové královské rodiny, slavní herci, sportovci a také miliardáři.

